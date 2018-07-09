Общество

сегодня, 10:12

Липчанину предложили купить липовые водительские права

6 940
#зеркальные права
4
Липчанину предложили купить липовые водительские права

Найти продавцов документов правоохранителям сложно.

В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка. Он рассказал, как в соцсетях вышел на продавца аттестатов, дипломов, водительских прав и даже «корочек» сотрудников силовых структур. Ему пообещали за 20 тысяч рублей сделать так называемые зеркальные водительские права, т.е. изготовленные на его имя, но уже выданные совершенно законно кому-то ранее. Единственное, что требуется в таком случае от заказчика - отправить продавцу свое фото для подбора в «гаишной» базе данных «донора», похожего на него человека.

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Липчанин не стал продолжать эксперимент, хотя хотел купить удостоверение «силовика», но его отпугнула цена предложения.

В правоохранительных органах GOROD48 сообщили, что такие предложения - не редкость. Ведь выявить «зеркальные права» на дороге сотруднику ДПС не просто, ведь фотографии реального владельца прав в безе данных нет, а предъявлять паспорт при вождении авто не требуется (бланк «левых» водительских прав выпущен на госпредприятиях). Поймать на сделке продавцов липовых документов сложно, так как указанные в объявлениях телефоны не привязаны к их фактическим владельцам и могут быть оформлены хоть на Снегурку Морозову.
6 940
#зеркальные права
4

Комментарии (6)

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Гость Я

4 минуты назад
А что с чуваком, который хотел купить липовые права? Все нормуль? Есть спрос, будет и предложение... Нормальному человеку просто так в голову не придет искать в нете, где купить липу
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Викторм

10 минут назад
Либерастов-то как плющит... Жара...
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...........

22 минуты назад
путинский РЕЖИМ ... ВЕЛИКОЛЕПЕН , СЛАВА ВЕЛИКОМУ путину , СЛАВА !!!!
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Гость

26 минут назад
Да, предпреимчивости можно позавидовать...деньги делают на всём. Остап Бендер отдыхает!!!
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Александр

сегодня, 10:48
А, как понять продали вам "липовые" права или настоящие?
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Снегурка Морозова

сегодня, 10:25
Они их сами лепят, как можно бороться с проституцией силами самого борделя?
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