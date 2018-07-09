Липчанину предложили купить липовые водительские права

Найти продавцов документов правоохранителям сложно.

В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка. Он рассказал, как в соцсетях вышел на продавца аттестатов, дипломов, водительских прав и даже «корочек» сотрудников силовых структур. Ему пообещали за 20 тысяч рублей сделать так называемые зеркальные водительские права, т.е. изготовленные на его имя, но уже выданные совершенно законно кому-то ранее. Единственное, что требуется в таком случае от заказчика - отправить продавцу свое фото для подбора в «гаишной» базе данных «донора», похожего на него человека.Липчанин не стал продолжать эксперимент, хотя хотел купить удостоверение «силовика», но его отпугнула цена предложения.В правоохранительных органах GOROD48 сообщили, что такие предложения - не редкость. Ведь выявить «зеркальные права» на дороге сотруднику ДПС не просто, ведь фотографии реального владельца прав в безе данных нет, а предъявлять паспорт при вождении авто не требуется (бланк «левых» водительских прав выпущен на госпредприятиях). Поймать на сделке продавцов липовых документов сложно, так как указанные в объявлениях телефоны не привязаны к их фактическим владельцам и могут быть оформлены хоть на Снегурку Морозову.