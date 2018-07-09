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НЛМК дарит жителям Липецка концерты к Дню металлурга

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#День города
НЛМК дарит жителям Липецка концерты к Дню металлурга

НЛМК в преддверии Дня металлурга и Дня города организует для жителей Липецка несколько концертных программ с участием известных творческих коллективов. 


Как сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината, для ветеранов предприятия в областном центре культуры 11 июля пройдет концерт вокально-инструментального ансамбля «Сябры» из Белоруссии.  Бывшие работники комбината и гости -  городские ветераны услышат самые популярные песни из богатого репертуара этого музыкального эстрадного коллектива.     

12 июля в 18:00 в парке Победы НЛМК организует большую концертно-развлекательную программу для детей и взрослых. Перед липчанами выступят артисты государственного театра танца «Казаки России» и вокально-инструментального ансамбля «Забытые мелодии». Перед концертом для детей пройдет спортивный праздник. Самых ловких и быстрых участников от 3 до 15 лет ждут призы и подарки.   

Яркая концертная программа подготовлена и для работников НЛМК и гостей комбината 13 июля в областном театре драмы имени Льва Толстого.  

14 июля на площади Петра Великого пройдет большой праздничный концерт с участием музыкальных и танцевальных коллективов города. Он начнется в 18:00.  Его финалом станет выступление гостя НЛМК - известной певицы, поэта и композитора Ирины Дубцовой. Завершится концерт праздничным салютом в 22:00.  
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#День города

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