Хочешь дожить до пенсии?

Тогда больше двигайся!



Пониженная активность, подвижность ведёт к гиподинамии. А это в свою очередь следствие нарушений функций организма:

опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения, снижении силы в мышцах. Не знаешь как проявить физическую активность? Выходи во двор своего дома, тебя там ждут турники, брусья, уличные тренажёры или просто ежедневно совершай прогулки на свежем воздухе.

