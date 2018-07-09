Общество

21 минуту назад

Хочешь дожить до пенсии?

3 203
#здоровье
Хочешь дожить до пенсии?

Тогда больше двигайся! 

Пониженная активность, подвижность ведёт к гиподинамии. А это в свою очередь следствие  нарушений функций организма:
 опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения, снижении силы в мышцах. Не знаешь как проявить физическую активность? Выходи во двор своего дома, тебя там ждут турники, брусья, уличные тренажёры или просто ежедневно совершай прогулки на свежем воздухе.
3 203
#здоровье

Комментарии (3)

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Григорьев

1 минуту назад
Хочешь дожить до пенсии?- Путина и его банду на кол!
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Проходя мимо

4 минуты назад
А сливоносый соловей часто выходит во двор к брусьям?
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?

11 минут назад
ПИАР НАЧАЛСЯ. Только люди от этого дольше жить не будут. Травили и травят такой едой, что рак и сердечные заболевания процветают. А ваша глупая бумажная статистика дерьмо. Жить стали меньше чем когда так ни было. Если мой отец умер в 64, то я не надеюсь и до 60 дожить. Живем для того, чтобы кучка г... жила в достатке. "ЭЛИТА". И то как бы они нас с работы не выгнали, чтобы бомжевать не пойти и было чем платить за коммуналку и налоги.
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