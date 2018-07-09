Происшествия

44 минуты назад

Два автомобиля сгорели в Липецке

2 453
#пожар
1
Два автомобиля сгорели в Липецке

Пожар вспыхнул на улице Краснознаменной.

Сегодня около часа ночи на улице Краснознаменной в Липецке у дома №21 загорелся автомобиль, с него пламя перекинулось на стоящую рядом машину.

Огонь тушили два отделения пожарных, но спасти машины не удалось: в первом автомобиле выгорели моторный отсек и сгорели передние колеса, во втором - моторный отсек.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
2 453
#пожар
1

Комментарии (2)

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Справедливый

9 минут назад
Музыку громко слушал наверное , теперь будет знать .
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ГАИ

32 минуты назад
не * ставить треноги на дорогах...
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