Два автомобиля сгорели в Липецке

Пожар вспыхнул на улице Краснознаменной.

Сегодня около часа ночи на улице Краснознаменной в Липецке у дома №21 загорелся автомобиль, с него пламя перекинулось на стоящую рядом машину.



Огонь тушили два отделения пожарных, но спасти машины не удалось: в первом автомобиле выгорели моторный отсек и сгорели передние колеса, во втором - моторный отсек.



Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.