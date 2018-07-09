Какая ФутБОЛЬ!

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

Несмотря ни на что, наше внимание в эти дни приковано главным образом к футболу. Сборная России подарила праздник целой стране! Обыграв внезапно «деградировавших» во время игры с нами испанцев, которые даже в серии пенальти все удары нанесли исключительно по центру ворот, сделав вратаря Игоря Акинфеева героем нации, наши парни, находившиеся на 70-м месте в рейтинге FIFA (ниже Буркина-Фасо, Албании, Кабо-Верде и т.п.), дошли до четвертьфинала!

Тем самым сборная России повторила достижение команды Украины, которая в 2006 году тоже стала четверть финалистом чемпионата мира. Правда, в соседней стране подвиги своей футбольной сборной не сопровождались повышением пенсионного возраста. У нас тем временем решили поднять и главный налог – НДС с 18-ти до 20 процентов, что приведет к дальнейшему резкому подорожанию всего и вся, увеличивают стоимость ОСАГО, ввели новые пошлины за получение загранпаспорта (5 тысяч рублей вместо прежних 3,5 тысяч), получение водительского удостоверения (3,5 тысячи вместо 2,5 тысяч), свидетельство о регистрации ПТС (до 1,5 тысяч рублей). Во многих регионах подорожала стоимость проезда в общественном транспорте, и наша «малая родина», конечно, не стала исключением.

В общем, страна мы футбольная, я бы даже сказал отфутболенная. Поэтому и в нашей сегодняшней подборке немало места уделено любимому всеми «спорту №1».

В «Тветтере» губернатора опять кто-то «наляпал»







Губернатор Липецкой области – тоже истовый футбольный болельщик (разве по поддержке, которую получает липецкий «Металлург» этого не видно?!). Ион прогремел на всю страну видением футбольных проблем, написав в «Твиттере» про фиаско сборной Германии, что оно связано с тем, что немцы развязали Первую и Вторую мировые войны, и что в России души убитых вопиют о возмездии. Поэтому якобы «немецкая машина» и сломалась в России.

Олега Королева под всеобщий смех процитировали, пожалуй, все ведущие СМИ России, а затем начались удивительные вещи: твит с записью пропал, а появился другой – о том, что аккаунт губернатора чуть ли не был взломан. «Кто-то опять мне в Твиттере» наляпал», - оправдывался Королев, хотя его подчиненные уже успели дать интервью, что не видят ничего нехорошего в записи про немцев. Остался вопрос, кто ляпает губернатору в «Твиттере».

А еще есть хорошая отмазка: «У меня было и есть свое мнение, но я с ним не согласен».

Стадион откроют и сразу… закроют







На предстоящей неделе Липецк ждет открытие стадиона «Металлург». В «пятницу 13-го» т.е. 13 июля здесь перережут красную ленточку, проведут матч ветеранов, на следующий день состоится финал футбольного турнира с роскошным названием «Кубок мэра», а потом… арену вновь закроют чуть ли не до конца года и будут доделывать…

Нормальная такая последовательность событий, да? Вероятно, церемония открытия понадобилась, потому что больше ко Дню города открывать нечего? Ведь, например, с пуском благоустроенного участка Каменного лога вышла промашка – строители не успевают. Давайте откроем хотя бы стадион, который реконструировали под тренировочную базу одной из сборных-участниц чемпионата мира. Чемпионат то заканчивается, а наш стадион все еще является стройплощадкой.

Елецкие депутаты были против пенсионной реформы не более двух часов







У жителей Ельца на неделе появился редчайший повод для гордости – за своих депутатов. Пресс-служба елецкого горсовета распространила информацию, что на очередной сессии депутаты высказались о недопустимости повышения пенсионного возраста. Даже поверилось, что интересы ельчан защищают – именно, защищают – народные избранники. Но потом… сообщение было переделано. Выяснилось, что елецкие депутаты не против реформы, а готовы ее обсуждать (поговорили и разошлись?!). А предложение «По мнению многих горожан, необходимо найти иные варианты пенсионной реформы» и вовсе исчезло из первоначального сообщения.

Большинство в елецком горсовете принадлежит партии «Единая Россия», за которую голосуют и голосуют местные жители. Фразу про то, что «у меня есть свое мнение, но я с ним не согласен», мы уже приводили выше.

Первый пошел







В Липецкой области банкротом признали пенсионерку. Она доказала, что не может выплачивать кредит, поскольку не имеет иных доходов кроме пенсии, а ее единственное имущество – квартира. Хорошо хоть жилье в счет уплаты долга отбирать не стали.

Возможно, такая процедура в будущем ждет и других пенсионеров. Но этой женщине еще повезло. Например, тем, что она нереально молода – всего 60 лет, а уже на пенсии…

Керосин дорожает







Стоимость авиатоплива в Липецке в июне выросла на 10 процентов, точнее на 4 477 рублей и теперь составила 49 073. Соответственно, авиаперевозки вновь подорожали. Но нас успокаивают тем, что во многих других регионах керосин стал стоить еще дороже.

… И банкротятся всякие там «Натали-турс», срывая заграничный отпуск тем, кто еще имеет возможность куда-то полететь. Забавно прозвучало интервью одного из руководителей туроператора, который заявил, что рейсы стали раскупать хуже из-за… успехов сборной России по футболу, поскольку многие соотечественники не хотят улетать из страны потому, что следят (по телевизору) за успехами национальной сборной. Мы ему, конечно, верим, ведь в Турциях и Египтах телевизоров, как всем известно, нет и не может же сократить поток туристов из России такая мелочь, как подорожание перелетов и то, что у большинства людей просто нет денег на зарубежный отдых.

Громкие и ласковые судебные приговоры







Наш самый гуманный суд в мире вынес решения по несколькими громким уголовным делам. Так, троих парней, избивших врачей елецкой больницы во время дежурства, оштрафовали на 60 тысяч рублей (не каждого в отдельности, а в совокупности) и приговорили к 400 часам обязательных работ (тоже на всех). А в Лебедяни спокойно выслушал приговор местный «индеец» - мужчина, который вломился в квартиру бывший жены, избил ее на глазах у ребенка и ножом «снял скальп» - вырвал часть кожи вместе с волосяным покровом. «Дикого» экс-супруга приговорили к году исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка.

Напомним, что исправительные работы – это когда человек продолжает работать на прежнем месте (хоть генеральным директором), но отчисляет часть заработка в доход государства. То есть кроме денег ничего не теряет.

Смотришь на наше правосудие, и иногда кажется, что самый страшный грех в стране – не уголовные преступления, а не заплатить за ЖКХ. Вот тут суды уже не миндальничают.

200 тысяч, чтобы забыть о смерти отца







Липчанка Александра Соколова рассказала GOROD48 о гибели своего отца. 65-летний Александр Семенихин попал под колеса «Тойоты Ленд Крузер» в районе садоводческих товарищество на улице Ковалева в Липецке. По словам очевидцев, внедорожник даже не притормозил перед переходящим дорогу пешеходом, водитель просто убрал ногу с педали газа и перестроился в другой ряд. Но машина габаритная, поэтому «Тойота» задела мужчину, и случай оказался смертельным. Далее самое интересное: уголовное дело так и не было возбуждено! По словам женщины, за рулем находился не последний человек среди липецких «чекистов», а ей самой предлагали забыть о гибели отца и не раздувать это дело за… 200 тысяч рублей.

Философы всего мира на протяжении тысячелетий пытались определить, сколько стоит человеческая жизнь. Если судить, по россиянам XXI века, то не очень дорого…

Приезжим в Липецке больше негде жить







На уходящей неделе в Липецке… не оказалось свободных мест в гостиницах. Во всяком случае, так утверждали местные власти. И это связано вовсе не с чемпионатом мира по футболу, а с проведением у нас Всероссийского дня поля – мероприятия по обмену опыта между аграриями, на которое приезжают представители со всей страны.

Говорят, что такие мероприятия соответствуют менталитету нашего края. Если, например, выставить в центре Липецка плуг заслуженного колхозника Микулы Селяниновича, то очередь из желающих посмотреть на это диво вытянется аж до Грязей.

Сережу уволили. Да кому это интересно?







Сторонники уволенного режиссера Липецкого областного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого Сергея Бобровского устроили стихийный митинг в его поддержку.

Ну как митинг.… У нас ведь и по поводу повышения пенсионного возраста протестовавших было менее 1 процента населения. Здесь тоже перед театром собралась горстка людей – в основном тех, кого Бобровский привел на работу вместе с собой и которым есть что терять от увольнения режиссера. Не та Липецк культурная столица, чтобы выходить на улицы по поводу того, кто будет следующим руководителем театра. Если бы не СМИ, вообще бы эту ситуацию никто в городе не заметил.

P.S. Бобровский дает прощальные интервью, в которых говорит, что театр находится по пути в никуда. Выскажу личное зрительское мнение – на правах человека, бывшего свидетелем, как в день открытия «крайнего» театрального сезона немалая часть зрителей в антракте сбежала со спектакля. Путь под руку с Бобровским тоже был весьма спорным.

Теперь у нас можно умереть и от аппендицита







14-летняя жительница Лебедяни чуть не умерла от… аппендицита. Девочка теряла сознание, мама бросалась в ноги врачам, а те усмехались и утверждали, что у ребенка обычная простуда или в крайнем случае, боли в результате критических дней. Родители привезли девочку в Липецк, где ее сразу стали готовить к операции. За время холодного медицинского равнодушия у пациентки развился и ограниченный гнойный перитонит.

А это уровень нашей медицины. От аппендицита теперь можно и умереть.

Лейтенант, с которого брать пример







Закончим хорошим, а именно – поступком инспектора ГИБДД Ивана Гребенникова, который заметил сломавшийся на дороге автомобиль, в котором, как выяснилось, отец вез в больницу больного сына. Старший лейтенант Гребенников на служебном авто домчал до врачей отца и подростка, у которого тоже подозревали аппендицит.

Гребенникова хочется назвать героем, ведь его поступок – из ряда вон выходящий. А вообще помощь людям должна быть нормой, как и в других странах. Но что-то у нас перепуталось, если при аппендиците помощь получишь скорее от инспектора ДПС, чем от врачей.

Удивлялся Егор КРЕТОВ.