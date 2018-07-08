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42 минуты назад
Депутаты Госдумы доработают пенсионную реформу
В скором времени депутаты Госдумы приступят к доработке законопроекта
Нижняя палата российского парламента вместе с профессиональным и экспертным сообществом доработает законопроект правительства РФ о повышении пенсионного возраста. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказала Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает РИА ФАН.
Эксперты же отмечают существенный дефицит Пенсионного фонда. А решение повысить возраст выхода на пенсию — очевидное решение проблемы.
По её словам, пенсионную реформу необходимо провести из-за демографической ямы, появившейся в России в 1990-е годы. Парламентарий считает, что граждане, рождённые в трудные для страны времена, не смогут обеспечить пенсии тем, кто появился на свет в 1960-е годы. Она отметила, что за последние три года дефицит Пенсионного фонда составил более трёх триллионов рублей в год. На сегодняшний день эти средства пополняются за счёт Фонда национального благосостояния, который существует благодаря нефтедолларам, несмотря на колебания цен на рынке энергоресурсов, которые значительно усложнили ситуацию.
Бессараб отметила, что для обеспечения россиян достойными пенсиями необходимо не только повышать пенсионный возраст, но и решать проблему теневой занятости россиян. Значительная часть трудящихся занята в теневом секторе экономики, при этом за многих работников предприятия по-прежнему не выплачивают положенные взносы.
Эксперты же отмечают существенный дефицит Пенсионного фонда. А решение повысить возраст выхода на пенсию — очевидное решение проблемы.
По её словам, пенсионную реформу необходимо провести из-за демографической ямы, появившейся в России в 1990-е годы. Парламентарий считает, что граждане, рождённые в трудные для страны времена, не смогут обеспечить пенсии тем, кто появился на свет в 1960-е годы. Она отметила, что за последние три года дефицит Пенсионного фонда составил более трёх триллионов рублей в год. На сегодняшний день эти средства пополняются за счёт Фонда национального благосостояния, который существует благодаря нефтедолларам, несмотря на колебания цен на рынке энергоресурсов, которые значительно усложнили ситуацию.
Бессараб отметила, что для обеспечения россиян достойными пенсиями необходимо не только повышать пенсионный возраст, но и решать проблему теневой занятости россиян. Значительная часть трудящихся занята в теневом секторе экономики, при этом за многих работников предприятия по-прежнему не выплачивают положенные взносы.