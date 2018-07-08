В России

45 минут назад

В Москве за ночь выпало около половины месячной нормы осадков‍

101
В Москве за ночь выпало около половины месячной нормы осадков‍

В субботу Гидрометцентр предупредил москвичей о «желтом» уровне погодной опасности

За прошедшую ночь в столице выпало около половины месячной нормы осадков, следует из данных Гидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, к утру воскресенья, 8 июля, в районе ул. Балчуг выпало 44 мм осадков, что составляет около половины среднемесячной июльской московской нормы в 94 мм.

В субботу Гидрометцентр предупредил москвичей о «желтом» уровне погодной опасности. Отмечалось, что потенциальную опасность представляют дождь и сильный ветер. Жителям столицы рекомендовали переждать непогоду дома, а оказавшись на улице, избегать деревьев и незакрепленных конструкций.
101

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Депутаты Госдумы доработают пенсионную реформу‍
Депутаты Госдумы доработают пенсионную реформу‍

41 минуту назад

В России
В ПФР рассказали, какие пенсионеры получат прибавку с 1 августа‍
В ПФР рассказали, какие пенсионеры получат прибавку с 1 августа‍

сегодня, 18:51

В России
Туроператор «Аврора-БГ» заявил о приостановке деятельности
Туроператор «Аврора-БГ» заявил о приостановке деятельности

вчера, 15:25

В России
Госдеп обвинил Россию в «подавлении свободы прессы»
Госдеп обвинил Россию в «подавлении свободы прессы»

вчера, 13:21

В России
Дмитрий Медведев примет участие в инаугурации Эрдогана
1
Дмитрий Медведев примет участие в инаугурации Эрдогана

вчера, 13:10

В России
В Польше снесут ещё 75 памятников Красной армии
В Польше снесут ещё 75 памятников Красной армии

06.07.2018 19:05

В России