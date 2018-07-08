В мире
51 минуту назад
ФИФА не стала дисквалифицировать Виду
Но вынесла предупреждение
ФИФА вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за выкрик "Слава Украине" после матча чемпионата мира с командой России, сообщает РИА Новости.
"Дисциплинарный комитете ФИФА вынес предупреждение Виде из-за его слов на видео, появившемся после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии", - говорится в сообщении ФИФА.
Сборная Хорватии в субботу в Сочи в серии пенальти победила команду России в матче 1/4 финала чемпионата мира.
Позднее в интернете появился ролик, в котором Вида воскликнул "Слава Украине", а экс-футболист сборной Хорватии Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину". Оба они — в прошлом игроки киевского "Динамо".
Ранее СМИ сообщали, что ФИФА может дисквалифицировать Виду за этот выкрик.
"Дисциплинарный комитете ФИФА вынес предупреждение Виде из-за его слов на видео, появившемся после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии", - говорится в сообщении ФИФА.
Сборная Хорватии в субботу в Сочи в серии пенальти победила команду России в матче 1/4 финала чемпионата мира.
Позднее в интернете появился ролик, в котором Вида воскликнул "Слава Украине", а экс-футболист сборной Хорватии Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину". Оба они — в прошлом игроки киевского "Динамо".
Ранее СМИ сообщали, что ФИФА может дисквалифицировать Виду за этот выкрик.