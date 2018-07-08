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52 минуты назад
В ПФР рассказали, какие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
Стало известно, кому ждать прибавки
С начала августа работающим пенсионерам пересчитают пенсионные начисления, сообщает РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.
С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии с учетом пенсионных баллов, которые были начислены по итогам 2017 года. Перерасчет будет осуществляться автоматически, поэтому участие пенсионеров для этого не нужно. При этом учитываться будут максимум три балла. С 2018 года один балл страховой пенсии составляет 81,49 рубля.
Пенсионный фонд подчеркнул. что с 1 февраля 2016 года действует норма о выплатах работающим пенсионерам страховой пенсии без учета индексации. То есть, сумма будет зависеть от даты выхода на пенсию, прибавка у многих может разниться.
С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии с учетом пенсионных баллов, которые были начислены по итогам 2017 года. Перерасчет будет осуществляться автоматически, поэтому участие пенсионеров для этого не нужно. При этом учитываться будут максимум три балла. С 2018 года один балл страховой пенсии составляет 81,49 рубля.
Пенсионный фонд подчеркнул. что с 1 февраля 2016 года действует норма о выплатах работающим пенсионерам страховой пенсии без учета индексации. То есть, сумма будет зависеть от даты выхода на пенсию, прибавка у многих может разниться.