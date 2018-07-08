В пожаре пострадали люди

В Добровском районе горел дом

В 13:23 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Добровском районе, селе Преображеновка, ул. Центральная, д. 86.



В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции комнаты на площади 25 кв.м.



Есть пострадавшие, доставлены в медучреждение. Причина пожара устанавливается.