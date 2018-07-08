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13 минут назад

Неформальная фанзона собрала в Липецке не менее 1000 человек

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#фанзона #ЧМ-2018
Неформальная фанзона собрала в Липецке не менее 1000 человек

Официальной фанзоны в Липецке так и не появилось

С замирание сердец россияне наблюдали вчера матч между сборными России и Хорватии. Но, кто-то следил за футбольными перипетиями дома в кресле, кто-то в баре, а во многих городах страны были организованы фанзоны, чтобы болельщики могли вместе поучаствовать в футбольном празднике.

В Липецке первоначально планировалась фанзона в районе Городища. Но власти не успели создать инфраструктуру в зоне отдыха. Не успели сдать стадион к ЧМ-2018, не организовали фанзону, хотя планов у мэрии на сей счет было - громадьё. В итоге липчанам пришлось самим искать места объединения вокруг своей национальной команды, благо она порадовала болельщиков, несмотря на проигрыш хорватам.

Так, GOROD48 сообщал, что активистами района 3-го участка ЛТЗ была создана неформальная фанзона. Жители натянули большой экран на берегу пруда, берега которого сами же привели в порядок, и позвали всех любителей футбола насладиться матчем.

Как сообщает организатор неформальной фанзоны Евгений Тихонов, смотреть матч Россия-Хорватия вчера собрались более 1000 человек. 

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#фанзона #ЧМ-2018

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