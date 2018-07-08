Общество

50 минут назад

День семьи, любви и верности отпраздновали крестным ходом

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#День семьи
День семьи, любви и верности отпраздновали крестным ходом

И молебном под открытым небом.

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В городе Грязи Липецкой области сегодня прошел крестный ход, посвященный Дню Петра и Февронии. Крестный ход прибыл на грязинский Арбат, где прошёл праздничный молебен под открытым небом. Несмотря на начавшийся дождь, помолиться в центре города собралось достаточно много верующих.

День семьи, любви и верности - молодой праздник, его отмечают 8 июля с 2008 года. Дату приурочили ко Дню памяти Петра и Февронии Муромских.

По легенде, за несколько лет до княжения Пётр убил огненного змея, но испачкался его кровью и заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Князю во сне было открыто, будто его может исцелить дочь «древолазца» крестьянка Феврония. Феврония в качестве платы за лечение пожелала, чтобы князь женился на ней после исцеления, и князь пообещал это сделать. Феврония исцелила князя, однако он не сдержал своего слова, поскольку Феврония была простолюдинкой. Но в процессе лечения Феврония намеренно не залечила один струп на теле князя, из-за чего болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила Петра, и он был вынужден жениться на ней.

Когда Пётр наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания, заявив ему: «Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь Муром». Князь взял Февронию, и на двух кораблях они отплыли по Оке. В Муроме же началась смута, многие пустились домогаться освободившегося престола, начались убийства. Тогда бояре попросили князя с женой вернуться. Князь и княгиня вернулись, и Феврония в дальнейшем сумела заслужить любовь горожан. В преклонных летах приняв монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, Пётр и Феврония молили Бога, чтобы им умереть в один день, и завещали тела их положить в одном гробу, заранее приготовив гробницу из одного камня, с тонкой перегородкой. Скончались они в один день и час.
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#День семьи

Комментарии (4)

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Господи!

2 минуты назад
когда главу региона печатают только закрытым ("комментирование доступно только тем, кому терять нечего") - хана региону!
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И всё???

15 минут назад
А чего во главе колонны 2 RANGE ROVER SPORT тонированые наглушняк не учавствовали??? Из липецкой епархии. 575 л.с. AT 4x4 Полный 4.5 280 км/ч 8 784 000 руб.
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Милая Оксана

22 минуты назад
Зачем вообще женятся и замуж выходят , живите так проще !
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Веня

30 минут назад
носите иконы туда, сюда, по кругу, а разводов меньше не становиться...может не в ту сторону идете? похоть и животные инстинкты давно уже заняли ваш мозг, вместе с чемпионатом по футболу)))...одни мечтают как повыгоднее ножки раздвинуть, другие как бы присунуть)))
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