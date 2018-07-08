«Металлург» пригласил футболиста ЦСКА, но в первом спарринге разошелся миром с «Ельцом»

Хотя качество игры для начала подготовки было неплохим – липчане 18 раз пробили по воротам соперников.

В первом спарринге межсезонья липецкий «Металлург» сегодня на своей учебно-тренировочной базе в «Парусе» разошелся миром с «Ельцом» - 1:1.

По матчу было заметно, что класс липецких игроков выше, но они лишь недавно вышли из отпуска, поэтому скорости, командное взаимодействие было пока не на высшем уровне. «Елец», выступающий в первенстве «Черноземья», напротив, находится в игровом тонусе и при этом имеет за плечами 6-матчевую беспроигрышную серию. Это уравнивало шансы команд, и в итоге вылилось в ничейный результат.

Хотя интересных событий на поле было очень много и начался матч резво: уже на 10-й минуте выскочивший из сутолоки игроков мяч попал в штангу ворот липчан.

«Металлург» создал больше голевых моментов у чужих ворот. Самый реальный шанс был у Сергея Чернышова, который уже обыграл и голкипера, но замешкался с ударом и пробил в результате неточно. Стоит отметить громоподобный дальний удар Андрея Овчинникова, удар головой Романа Войделя, но мяч у липчан пока не всегда летит туда, куда нужно.

Открыла счет наша команда на 62-й минуте. Перед этим «красно-черные» всей командой спорили с арбитром, роль которого исполнял лучший бомбардир «Металлурга» за всю историю Николай Егоров, по поводу того, что нашего футболиста сбили внутри штрафной. Но Егоров не стал назначать пенальти, а указал на точку в полуметре от линии штрафной площадки. Как выяснилось, споры ни к чему не вели: Сергей Белоусов и со штрафного пробил в дальний угол так, что у вратаря ельчан не было шансов (на фото гол Белоусова).

Ельчане ответили через пять минут. После навеса с фланга Кирилл Левченко высоко выпрыгнул и попал по мячу головой в противоход вышедшему в перерыве вместо Ивана Скрипника голкиперу Михаилу Алфимову – 1:1.

Тренеры «Металлурга» решали две задачи: было бы неплохо начать межсезонье с победы, но с другой стороны, хотелось посмотреть всех имеющихся в обойме футболистов. Поэтому замены шли одна за другой - к примеру, Вениамин Баязов отыграл весь первый тайм, а затем сам вышел на замену по ходу второй половины.

Липчане были ближе к тому, чтобы вырвать победу. Один Владислав Мызгин столько раз оказывался на ударной позиции, что будь он Мбапе, наверняка оформил бы пента-трик. Лучший бомбардир липчан прошлого года Руслан Ахвледиани пока находится не в лучшей форме: однажды он здорово прочувствовал точку, в которую партнер выдал остроумную передачу, но нанести завершающий удар не смог.

Шлем игравшего номинально на фланге нашей обороны Александра Викторова в конце матча чаще мелькал не у своих, а у чужих ворот, но два удара защитника не достигли цели.

Главный тренер «Металлурга» Сергей Машнин после матча заявил, что команда испытывает закономерные сложности после отпуска, но наставника порадовала заряженность подопечных на ворота, по которым они нанесли 18 (!) ударов.

Удалось «Металлургу» обкатать и потенциального новичка, причем им оказался не ельчанин Вадим Окорочков, который из-за проблем с составом своей родной команды весь матч провел в футболке «Ельца». Приехал в Липецк правый защитник Даниил Неплюев – уроженец Воронежа, последние 10 лет проведший в системе ЦСКА, в составе которого выступал в юношеских и молодежном первенствах России, Юношеской Лиге УЕФА. В целом возможный новичок смотрелся неплохо, что подтвердил и тренерский штаб. Неплюев запомнился подключениями к атаке, несколькими опасными прострелами и навесами с фланга. Играл он под 88-м номером, который в «Металлурге» принадлежит Александру Харину. Харин, как и центральный защитник Илья Баульчев, не принимал участие в игре из-за травмы.

Состав "Металлурга": Скрипник (Алфимов, 46), Ульянчев (Неплюев, 46), Титов (Подковыров, 46), Фролов, Викторов, Иванников (Ахвледиани, 46), Войдель (Баязов, 66), Баязов (Белоусов, 46), Овчинников (Гамеев, 61), Чернышов (Барбашин, 46), Ахвледиани (Мызгин, 46).