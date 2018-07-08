В понедельник на нескольких липецких улицах не будет воды

ЛГЭК сообщает, что для производства работ на сетях водоснабжения 09.07.2018 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям, а также возможно повышение мутности питьевой воды после окончания работ:

1. с 10:00 до 20:00 ул. Гагарина, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100;

ул. Нестерова, 3, 5, 7, 9, 8, 8а, вл.8а, 10, 12, 12а, 12а\2;

ул. Тельмана, 164ст.1, 164, 162, 162\1, 164в, 164б;

ул. Камалова, 1, 2, 4, 6, 8, 8\1;

ул. Мусоргского 1, 3, 3а, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10;

пер. Попова, 1, 3, 6ст.1, 5, 6, 5ст.3, 5ст.2, 5ст.4, 4, 5б для производства ремонтных работ по заявке МУП "АДС" по адресу: ул. Мусоргского, 10.

Подвоз воды по заявкам жителей.