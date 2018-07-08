Общество

сегодня, 10:50

Олег Королев об игре сборной России: «Играли патриотично»

505
#ЧМ-2018 #твиттер #Королев
Олег Королев об игре сборной России: «Играли патриотично»

Олег Королев снова пишет в своем незащищенном от хакеров аккаунте в Твиттер.

Глава Липецкой области Олег Королев сделал очередную запись в своем микроблоге. Перед матчем сборных России и Хорватии он пожелал им победы, а сегодня утром поблагодарил за игру.




Напомним, вчера состоялся четвертьфинальный матч сборных России и Хорватии. В основное и добавленное время футболисты сыграли вничью - 2-2. Исход поединка решили послематчевые пенальти. России проиграла со счетом 3-4.

Фото: twitter.com/fifaworldcup_ru

505
#ЧМ-2018 #твиттер #Королев

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

В понедельник на нескольких липецких улицах не будет воды
#отключение воды
1
В понедельник на нескольких липецких улицах не будет воды

42 минуты назад

Общество
Липецкие поисковики обнаружили немецкие снаряды
#снаряды
Липецкие поисковики обнаружили немецкие снаряды

сегодня, 10:05

Общество
«День поля – 2018» - атмосфера выставки в фотографиях
#День поля
25
«День поля – 2018» - атмосфера выставки в фотографиях

вчера, 14:02

Общество
С сайта Елецкого горсовета исчезла новость о пенсионной реформе
#горсовет #Елец #пенсионная реформа
22
С сайта Елецкого горсовета исчезла новость о пенсионной реформе

06.07.2018 22:57

Общество
В Липецкой области ожидается гроза
#грозовое предупреждение
25
В Липецкой области ожидается гроза

06.07.2018 15:46

Общество
Елецкие депутаты резко переобулись
#пенсионная реформа
48
Елецкие депутаты резко переобулись

06.07.2018 15:25

Общество