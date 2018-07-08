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Олег Королев об игре сборной России: «Играли патриотично»
Олег Королев снова пишет в своем незащищенном от хакеров аккаунте в Твиттер.
Ребята Сборной России, спасибо вам за яркую игру! Играли честно, красиво, патриотично! Вы вернули всей России ВЕРУ в футбол! Здоровья вам, успехов и удачи во всем! Вы как Сборная и Черчесов молодцы!!! СПАСИБО!!!— Олег Королев (@Korolev_O_P) 8 июля 2018 г.
Напомним, вчера состоялся четвертьфинальный матч сборных России и Хорватии. В основное и добавленное время футболисты сыграли вничью - 2-2. Исход поединка решили послематчевые пенальти. России проиграла со счетом 3-4.
Фото: twitter.com/fifaworldcup_ru
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