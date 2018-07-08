Олег Королев об игре сборной России: «Играли патриотично»

Олег Королев снова пишет в своем незащищенном от хакеров аккаунте в Твиттер.

Ребята Сборной России, спасибо вам за яркую игру! Играли честно, красиво, патриотично! Вы вернули всей России ВЕРУ в футбол! Здоровья вам, успехов и удачи во всем! Вы как Сборная и Черчесов молодцы!!! СПАСИБО!!! — Олег Королев (@Korolev_O_P) 8 июля 2018 г.

Фото: twitter.com/fifaworldcup_ru

Глава Липецкой области Олег Королев сделал очередную запись в своем микроблоге. Перед матчем сборных России и Хорватии он пожелал им победы, а сегодня утром поблагодарил за игру.Напомним, вчера состоялся четвертьфинальный матч сборных России и Хорватии. В основное и добавленное время футболисты сыграли вничью - 2-2. Исход поединка решили послематчевые пенальти. России проиграла со счетом 3-4.