Неделя 48
53 минуты назад
Все лучшее - этим!
Итоги недели
На следующей неделе Липецк отпразднует День металлурга, он же - День города. В преддверии 315-летия Липецка мэрия объявляет конкурс на лучший проект гимна о городе (см. «Гимн Липецка выберут на конкурсной основе»). Но GOROD48 уже опубликовал две оды, претендующие на официальные (см. «Липецку написали два гимна»). Оба автора явно перестарались - один положил свои вирши на музыку гимна России, а другой, следуя официальным установкам, запряг в одну повозку «коня и трепетную лань», воспев Липецк и как город-курорт, и как центр черной металлургии:
«… При этом гордимся, что город-курорт,
По качеству стали поставим рекорд!».
«Я планов наших люблю громадье!»
Накануне Дня города Сергей Иванов собрал СМИ и рассказал о своем видении настоящего и ближайшего будущего Липецка. Главные планы мэра связаны с возможной реализацией в обозримой перспективе двух крупнейших проектов: перестройке существующей трамвайной инфраструктуры под запуск современного скоростного трамвая и увязке его с возведением третьего мостового перехода (в створе улицы Водопьянова).
- Сумма инвестиций - от пяти миллиардов рублей. Срок окупаемости проекта - 30 лет. Пока такие цифры, - сказал глава Липецка о скоростном трамвае.
Есть планы и поменьше. Например, капремонт проспекта Победы на всем его протяжении должен случится уже в следующем году. Работы оценены в сумму, превышающую миллиард рублей.
А вот с относительно небольшими по капитальным вложениям объектам случился конфуз. Так, «Липчане могут не получить фанзону на Городище к полуфиналам Кубка мира», первый из которых состоится 10 июля. Также к Дню города не будет сдан в эксплуатацию стадион «Металлург» (см. «За десять дней до открытия стадион «Металлург» выглядит так, словно до него 10 лет»). Нет, ленточку на входе торжественно перережут 13 июля, после чего в 16.00 на поле состоится матч с участием сборной города и звезд советского и российского футбола. «На открытие стадиона «Металлург» приедут известные футболисты Ковтун, Ананко, Ширко» и на поле, возможно, даже выйдет мэр города в широких трусах. Но вечером после товарищеской игры стадион вновь закроют до окончания на нем работ. И это при том, что стадион должны были сдать под ключ еще к началу футбольного ЧМ!
…Закончился брифинг вопросом о том, не собирается ли глава города вслед за губернатором завести свою страничку в Твиттере?
- Неистовство и бесовство охватило все население. Вы и меня хотите к этому подключить? - ответил Сергей Иванов.
Кстати, «В администрации области ищут того, кто «наляпал» в блоге губернатора» - по факту публикации скандального твита о причинах вылета футбольной сборной Германии с Кубка мира на групповой еще стадии в блоге Олега Королева назначена служебная проверка. Прямо-таки интересно, кто мог «наляпать» в электронной записной книжке главы региона?
И, заканчивая тему празднеств Дня города, повторяем главную новость: «Долгожданное авиашоу в Липецке состоится»! Выступление военных летчиков состоится над рекой Воронеж 14 июля. Шоу смогут увидеть все, кто соберется в районе пляжа НЛМК и городской набережной. Полеты продлятся около получаса. Зрелище липчанам обеспечат пилотажные группы «Соколы России», «Русские Витязи», «Русь», «Беркуты» и «Витязи».
Стоя на самом верху, всегда хочется плюнуть вниз
Главная тема этого лета - предложенная Кабинетом Министров Дмитрия Медведева пенсионная реформа, изюминкой которого является увеличение возраста выхода на пенсию для женщин - на восемь лет, для мужчин - на пять. На этой неделе об этом много говорили, чтобы, очевидно, после этого ее авторы сказали, что реформа встретила дружное одобрямс на местах.
Так, глава Липецка считает, что если оставить все, как есть, то у нынешней молодежи не будет обеспеченной государством старости. «Сергей Иванов: «Я - за пенсионную реформу!»
В минувшую пятницу в стенах Липецкого областного Совета кипели страсти: на комитете по социальным вопросам парламентарии обсуждали эту же тему. Примечательно, что представители партии «Единая Россия», держатели «контрольного пакета» голосов, попытались протащить этот вопрос с подачи Ларисы Яриковой, заместителя начальника социально-экономического управления облсовета, в одном с другими федеральными законопроектами кейсе, не будя лиха в лице пусть мало что значащих оппозиционных фракций. Но «единороссам» сделать этого не удалось (см. «В Липецке озвучили «секретный план» Путина»).
Об этом самом плане сообщил коллегам член фракции КПРФ Анатолий Сиротин.
- Я считаю, что начало этой реформы ни что иное, как предвыборный план господина Путина, который он нам не показал. Вот он пошел, этот план! Я прошу: «Давайте одумаемся! Давайте хоть раз за последние 20 лет скажем: «Нет геноциду пожилых людей!» - заявил коммунист.
Очень образным было выступление и «свободного художника», внефракционного депутата Олега Хомутинникова:
- В американском телесериале «Карточный домик» его герой Андервуд, будучи уже президентом страны, нагадил на могилу своего отца. То, что делаете вы сейчас - министры, депутаты - хуже всяких Андервудов! Вы говорите, что являетесь народными избранниками. Но почему вы тогда пытаетесь протащить этот законопроект? Почему вы не говорите о том, что авторитетные социологи говорят, что 80 процентов населения России против реформы? Что вам скажет ваш хозяин, за то вы и проголосуете. И этот ваш хозяин, к сожалению, не Иисус Христос, а какой-то Воланд-де-Морт!
Точку в полемике поставила председатель депутатского комитета Оксана Глотова из фракции «ЕР»:
- Закон - не простой. Но его необходимо принимать. И мы его принимаем в первом чтении. Думаю, что как было, уже не будет. Пенсионная реформа давно назрела. У нас в 70-е годы на одного пенсионера приходилось четыре работающих, а сейчас это соотношение 1:1,8. А скоро соотношение будет один к одному! Наша задача - довести размер российских пенсий до 40 процентов европейских. Если мы не сделаем это сегодня, то завтра будет уже поздно.
Вот какой комментарий оставил к публикации читатель с ником «о каг !», анализируя выступление на депутатском комитете представителя регионального ПФР Елены Швецовой:
- Г-жа Швецова из ПФ как бэ намекает: 200 000 рыл в Липецке работают в черную. Возникает вопрос: а где же государство с его гигантским репрессивным аппаратом, почему оно не способно вывести эту толпу из тени? Если предположить, что эти 200 тысяч имеют доходы в 20 тыр в месяц, то уже это могло бы обеспечить прибавку в ПФ в 11 ярдов - и вопрос о повышение пенсионного возраста можно снимать.
А вот «Депутаты горсовета Ельца выступили против повышения пенсионного возраста». Но потом «Елецкие депутаты резко переобулись» - они, мол, уже не против повышения пенсионного возраста, а готовы обсуждать этот вопрос.
«Всероссийский День поля - это горделивая фиксация успешности развития этого мира. © Олег Королев
В этом году Всероссийскую выставку достижений в сфере АПК принял Липецк. С 5 по 7 июля село Бруслановка под Липецком стала российской ВДНХ в растениеводстве. В соцсетях появилось множество снимков с места события. «Фото с пшеницей - тренд в Липецкой области».
Главные события были в пятницу. Но накануне «Перед приездом министра сельского хозяйства на обочине дороги на Липецк покосили бурьян». И Дмитрий Патрушев приехал. «Министр сельского хозяйства открыл выставку в Липецкой области».
Как всегда, зажег наш губернатор:
⁃ Всероссийский День поля - это горделивая фиксация успешности развития этого мира. Я умышленно не оговорился. Это действительно целый мир. Никогда человек, уважающий агропромышленный комплекс, не рассматривает его только как сектор экономики: это отдельный мир со своим мировоззрением, со своим образом жизни, к Родине. А представьте обратное. Города занимают 1,2 % площади России, остальные - сельское и лесное хозяйство. И или они обустроены - значит, живет страна, или они убогие - значит ее нет... И сегодня агропромышленный комплекс дарует миру величайший пример взлёта и примера во всем. Мне кажется, успех в составляющих. Первое, как бывший председатель колхоза говорю вам, прекратили нас обзывать «чёрной дырой» и в 2000 году пришёл новый президент, который выработались стратегию программы национального проекта по возрождению и поддержке села. Второе, мы относимся к сельскому хозяйству как к мировоззрению. Потому у нас сплошная газификация, сплошное обеспечение дорогами и инфраструктурой, полная решённость здравоохранения и качества жизни человека...
Спич губернатора министр и депутат выслушали с улыбкой на лице.
Между тем «Автомобилисты ругают организаторов «Дня поля» - сельские тропки не выдержали наплыва гостей. А круживший над полями министерский вертолет встречали взмахами кулаков в небо.
«Я ненавижу власть и деньги, когда они в чужих руках»
На этой неделе GOROD48 сообщил, что «Арест гендиректора Липецкой ипотечной корпорации признан незаконным» - Президиум Мосгорсуда отменил решение Басманного районного суда. А потом выяснилось, что «Гендиректора Липецкой ипотечной корпорации оставили под стражей» - следствием возбуждены новые уголовные дела в отношении Валерия Клевцова.
Под стражей гендиректора ЛИКа находится с 19 июля прошлого года. Он содержится в спецблоке 99/1 СИЗО «Матросская тишина», известном как «Кремлевский централ».
«В домах крупных липецких чиновников прошли обыски». Сотрудники правоохранительных органов пришли на работу и домой к начальнику областного управления ЖКХ Валентину Кущенко и его заместителю Олегу Говорухину.
Из близких к следствию источников стало известно, что следственные действия были проведены в рамках уголовного дела в отношении директора ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» Александра Сотникова, арестованного в начале июня. Как уже сообщал GOROD48, возглавляемое им ведомство занималось приобретением жилья для детей-сирот.
На этой неделе прокурор области Константин Кожевников сообщил GOROD48, что Александр Сотников проходит подозреваемым по уголовному делу о хищении средств, выделяемых из областного и федерального бюджетов на строительство и приобретение жилья для детей-сирот.
- Бывшему директору ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ - мошенничество, и по статье 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями. Подробности - на пресс-конференции в следующий вторник, 10 июля, - сказал прокурор региона.
Александр Сотников подозревается в хищении средств, выделяемых из областного и федерального бюджетов на строительство и приобретение жилья для детей-сирот. «На каждой квартире для сироты чиновники наваривали до полумиллиона рублей».
В регионе необходимо обеспечить жильем 2350 детей-сирот. Приобретенное жилье часто вызывает нарекания новоселов.
Вся ваша жизнь - игра!
В начале недели мы сообщили, что «Театр откроет сезон премьерой комедии о Липецке». Зрителей Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н.Толстого ждет «Урок кокеткам». Но первый урок преподали худруку храма Мельпомены: «Режиссер Государственного академического театра Драмы им.Л.Н.Толстого Сергей Бобровский – уволен».
Новость вызвала волну протестов и несогласия. В сети появилась петиция о Бобровском как светоче современного лицедейства: «Обсуждать вклад этого человека в театральное искусство Липецка, нашей страны и стран зарубежья не имеет смысла. По итогам работы комиссии Министерства культуры РФ 3 спектакля Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого в постановке С.А Боборовского («Полковник-птица», «Смерть Ивана Ильича», «Обыкновенная история») включены в архив «Культурное наследие России». Об этом говорят многочисленные награды режиссера на самых разных фестивалях, как на территории России, так и за пределами ее. Буквально на прошлой неделе, один из спектаклей Бобровского в очередной раз получил высшую награду фестиваля «У Троицы» в номинации «лучшая режиссура». Сергей Александрович отдал театру 10 лет подняв его на очень высокую планку без единого гранта и какой-либо поддержки…
Как рассказал GOROD48 сам режиссер, его вызвала директор театра Татьяна Горелова и вручила трудовую книжку. По его словам, она хочет видеть театр директорским (см. «Сергей Бобровский: «Директорский театр – путь в никуда»).
Как сообщил GOROD48 начальник управления культуры Липецкой области Вадим Волков, никакой политики в увольнении режиссера нет. Вопрос чисто технический: у Сергея Бобровского истек срок контракта. Сейчас на занятие вакантной должности объявлен конкурс, и Сергей Бобровский, по словам чиновника, может принять в нем участие. Если это так, то зачем было огород городить?
Сергей Бобровский отработал в Липецке 10 лет, сменив легендарного Владимира Пахомова. В наш город он приехал из Новосибирска.
Просто жуть!
«Смертность среди липецких наркоманов выросла на 85%». Падеж среди наркоманов вызван, по словам медиков, появлением в регионе концентрированного героина. Наркоманы не могут точно рассчитать дозу и погибают от передозировки.
«Убийца подруги и ее трехлетней дочери предстала перед судом». Началось рассмотрение резонансного уголовного дела 21-летней Екатерины Вьюнченко, которая из зависти искромсала ножом свою школьную подругу, а потом расправилась с ее ребенком.
«Мой бывший муж - педофил. И он - действующий сотрудник полиции». Читайте историю липчанки, уверенной, что отец и дед ее пятилетней дочери использовали ее для сексуальных утех.
«… При этом гордимся, что город-курорт,
По качеству стали поставим рекорд!».
«Я планов наших люблю громадье!»
Накануне Дня города Сергей Иванов собрал СМИ и рассказал о своем видении настоящего и ближайшего будущего Липецка. Главные планы мэра связаны с возможной реализацией в обозримой перспективе двух крупнейших проектов: перестройке существующей трамвайной инфраструктуры под запуск современного скоростного трамвая и увязке его с возведением третьего мостового перехода (в створе улицы Водопьянова).
- Сумма инвестиций - от пяти миллиардов рублей. Срок окупаемости проекта - 30 лет. Пока такие цифры, - сказал глава Липецка о скоростном трамвае.
Есть планы и поменьше. Например, капремонт проспекта Победы на всем его протяжении должен случится уже в следующем году. Работы оценены в сумму, превышающую миллиард рублей.
А вот с относительно небольшими по капитальным вложениям объектам случился конфуз. Так, «Липчане могут не получить фанзону на Городище к полуфиналам Кубка мира», первый из которых состоится 10 июля. Также к Дню города не будет сдан в эксплуатацию стадион «Металлург» (см. «За десять дней до открытия стадион «Металлург» выглядит так, словно до него 10 лет»). Нет, ленточку на входе торжественно перережут 13 июля, после чего в 16.00 на поле состоится матч с участием сборной города и звезд советского и российского футбола. «На открытие стадиона «Металлург» приедут известные футболисты Ковтун, Ананко, Ширко» и на поле, возможно, даже выйдет мэр города в широких трусах. Но вечером после товарищеской игры стадион вновь закроют до окончания на нем работ. И это при том, что стадион должны были сдать под ключ еще к началу футбольного ЧМ!
…Закончился брифинг вопросом о том, не собирается ли глава города вслед за губернатором завести свою страничку в Твиттере?
- Неистовство и бесовство охватило все население. Вы и меня хотите к этому подключить? - ответил Сергей Иванов.
Кстати, «В администрации области ищут того, кто «наляпал» в блоге губернатора» - по факту публикации скандального твита о причинах вылета футбольной сборной Германии с Кубка мира на групповой еще стадии в блоге Олега Королева назначена служебная проверка. Прямо-таки интересно, кто мог «наляпать» в электронной записной книжке главы региона?
И, заканчивая тему празднеств Дня города, повторяем главную новость: «Долгожданное авиашоу в Липецке состоится»! Выступление военных летчиков состоится над рекой Воронеж 14 июля. Шоу смогут увидеть все, кто соберется в районе пляжа НЛМК и городской набережной. Полеты продлятся около получаса. Зрелище липчанам обеспечат пилотажные группы «Соколы России», «Русские Витязи», «Русь», «Беркуты» и «Витязи».
Стоя на самом верху, всегда хочется плюнуть вниз
Главная тема этого лета - предложенная Кабинетом Министров Дмитрия Медведева пенсионная реформа, изюминкой которого является увеличение возраста выхода на пенсию для женщин - на восемь лет, для мужчин - на пять. На этой неделе об этом много говорили, чтобы, очевидно, после этого ее авторы сказали, что реформа встретила дружное одобрямс на местах.
Так, глава Липецка считает, что если оставить все, как есть, то у нынешней молодежи не будет обеспеченной государством старости. «Сергей Иванов: «Я - за пенсионную реформу!»
В минувшую пятницу в стенах Липецкого областного Совета кипели страсти: на комитете по социальным вопросам парламентарии обсуждали эту же тему. Примечательно, что представители партии «Единая Россия», держатели «контрольного пакета» голосов, попытались протащить этот вопрос с подачи Ларисы Яриковой, заместителя начальника социально-экономического управления облсовета, в одном с другими федеральными законопроектами кейсе, не будя лиха в лице пусть мало что значащих оппозиционных фракций. Но «единороссам» сделать этого не удалось (см. «В Липецке озвучили «секретный план» Путина»).
Об этом самом плане сообщил коллегам член фракции КПРФ Анатолий Сиротин.
- Я считаю, что начало этой реформы ни что иное, как предвыборный план господина Путина, который он нам не показал. Вот он пошел, этот план! Я прошу: «Давайте одумаемся! Давайте хоть раз за последние 20 лет скажем: «Нет геноциду пожилых людей!» - заявил коммунист.
Очень образным было выступление и «свободного художника», внефракционного депутата Олега Хомутинникова:
- В американском телесериале «Карточный домик» его герой Андервуд, будучи уже президентом страны, нагадил на могилу своего отца. То, что делаете вы сейчас - министры, депутаты - хуже всяких Андервудов! Вы говорите, что являетесь народными избранниками. Но почему вы тогда пытаетесь протащить этот законопроект? Почему вы не говорите о том, что авторитетные социологи говорят, что 80 процентов населения России против реформы? Что вам скажет ваш хозяин, за то вы и проголосуете. И этот ваш хозяин, к сожалению, не Иисус Христос, а какой-то Воланд-де-Морт!
Точку в полемике поставила председатель депутатского комитета Оксана Глотова из фракции «ЕР»:
- Закон - не простой. Но его необходимо принимать. И мы его принимаем в первом чтении. Думаю, что как было, уже не будет. Пенсионная реформа давно назрела. У нас в 70-е годы на одного пенсионера приходилось четыре работающих, а сейчас это соотношение 1:1,8. А скоро соотношение будет один к одному! Наша задача - довести размер российских пенсий до 40 процентов европейских. Если мы не сделаем это сегодня, то завтра будет уже поздно.
Вот какой комментарий оставил к публикации читатель с ником «о каг !», анализируя выступление на депутатском комитете представителя регионального ПФР Елены Швецовой:
- Г-жа Швецова из ПФ как бэ намекает: 200 000 рыл в Липецке работают в черную. Возникает вопрос: а где же государство с его гигантским репрессивным аппаратом, почему оно не способно вывести эту толпу из тени? Если предположить, что эти 200 тысяч имеют доходы в 20 тыр в месяц, то уже это могло бы обеспечить прибавку в ПФ в 11 ярдов - и вопрос о повышение пенсионного возраста можно снимать.
А вот «Депутаты горсовета Ельца выступили против повышения пенсионного возраста». Но потом «Елецкие депутаты резко переобулись» - они, мол, уже не против повышения пенсионного возраста, а готовы обсуждать этот вопрос.
«Всероссийский День поля - это горделивая фиксация успешности развития этого мира. © Олег Королев
В этом году Всероссийскую выставку достижений в сфере АПК принял Липецк. С 5 по 7 июля село Бруслановка под Липецком стала российской ВДНХ в растениеводстве. В соцсетях появилось множество снимков с места события. «Фото с пшеницей - тренд в Липецкой области».
Главные события были в пятницу. Но накануне «Перед приездом министра сельского хозяйства на обочине дороги на Липецк покосили бурьян». И Дмитрий Патрушев приехал. «Министр сельского хозяйства открыл выставку в Липецкой области».
Как всегда, зажег наш губернатор:
⁃ Всероссийский День поля - это горделивая фиксация успешности развития этого мира. Я умышленно не оговорился. Это действительно целый мир. Никогда человек, уважающий агропромышленный комплекс, не рассматривает его только как сектор экономики: это отдельный мир со своим мировоззрением, со своим образом жизни, к Родине. А представьте обратное. Города занимают 1,2 % площади России, остальные - сельское и лесное хозяйство. И или они обустроены - значит, живет страна, или они убогие - значит ее нет... И сегодня агропромышленный комплекс дарует миру величайший пример взлёта и примера во всем. Мне кажется, успех в составляющих. Первое, как бывший председатель колхоза говорю вам, прекратили нас обзывать «чёрной дырой» и в 2000 году пришёл новый президент, который выработались стратегию программы национального проекта по возрождению и поддержке села. Второе, мы относимся к сельскому хозяйству как к мировоззрению. Потому у нас сплошная газификация, сплошное обеспечение дорогами и инфраструктурой, полная решённость здравоохранения и качества жизни человека...
Спич губернатора министр и депутат выслушали с улыбкой на лице.
Между тем «Автомобилисты ругают организаторов «Дня поля» - сельские тропки не выдержали наплыва гостей. А круживший над полями министерский вертолет встречали взмахами кулаков в небо.
«Я ненавижу власть и деньги, когда они в чужих руках»
На этой неделе GOROD48 сообщил, что «Арест гендиректора Липецкой ипотечной корпорации признан незаконным» - Президиум Мосгорсуда отменил решение Басманного районного суда. А потом выяснилось, что «Гендиректора Липецкой ипотечной корпорации оставили под стражей» - следствием возбуждены новые уголовные дела в отношении Валерия Клевцова.
Под стражей гендиректора ЛИКа находится с 19 июля прошлого года. Он содержится в спецблоке 99/1 СИЗО «Матросская тишина», известном как «Кремлевский централ».
«В домах крупных липецких чиновников прошли обыски». Сотрудники правоохранительных органов пришли на работу и домой к начальнику областного управления ЖКХ Валентину Кущенко и его заместителю Олегу Говорухину.
Из близких к следствию источников стало известно, что следственные действия были проведены в рамках уголовного дела в отношении директора ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» Александра Сотникова, арестованного в начале июня. Как уже сообщал GOROD48, возглавляемое им ведомство занималось приобретением жилья для детей-сирот.
На этой неделе прокурор области Константин Кожевников сообщил GOROD48, что Александр Сотников проходит подозреваемым по уголовному делу о хищении средств, выделяемых из областного и федерального бюджетов на строительство и приобретение жилья для детей-сирот.
- Бывшему директору ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ - мошенничество, и по статье 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями. Подробности - на пресс-конференции в следующий вторник, 10 июля, - сказал прокурор региона.
Александр Сотников подозревается в хищении средств, выделяемых из областного и федерального бюджетов на строительство и приобретение жилья для детей-сирот. «На каждой квартире для сироты чиновники наваривали до полумиллиона рублей».
В регионе необходимо обеспечить жильем 2350 детей-сирот. Приобретенное жилье часто вызывает нарекания новоселов.
Вся ваша жизнь - игра!
В начале недели мы сообщили, что «Театр откроет сезон премьерой комедии о Липецке». Зрителей Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н.Толстого ждет «Урок кокеткам». Но первый урок преподали худруку храма Мельпомены: «Режиссер Государственного академического театра Драмы им.Л.Н.Толстого Сергей Бобровский – уволен».
Новость вызвала волну протестов и несогласия. В сети появилась петиция о Бобровском как светоче современного лицедейства: «Обсуждать вклад этого человека в театральное искусство Липецка, нашей страны и стран зарубежья не имеет смысла. По итогам работы комиссии Министерства культуры РФ 3 спектакля Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого в постановке С.А Боборовского («Полковник-птица», «Смерть Ивана Ильича», «Обыкновенная история») включены в архив «Культурное наследие России». Об этом говорят многочисленные награды режиссера на самых разных фестивалях, как на территории России, так и за пределами ее. Буквально на прошлой неделе, один из спектаклей Бобровского в очередной раз получил высшую награду фестиваля «У Троицы» в номинации «лучшая режиссура». Сергей Александрович отдал театру 10 лет подняв его на очень высокую планку без единого гранта и какой-либо поддержки…
Как рассказал GOROD48 сам режиссер, его вызвала директор театра Татьяна Горелова и вручила трудовую книжку. По его словам, она хочет видеть театр директорским (см. «Сергей Бобровский: «Директорский театр – путь в никуда»).
Как сообщил GOROD48 начальник управления культуры Липецкой области Вадим Волков, никакой политики в увольнении режиссера нет. Вопрос чисто технический: у Сергея Бобровского истек срок контракта. Сейчас на занятие вакантной должности объявлен конкурс, и Сергей Бобровский, по словам чиновника, может принять в нем участие. Если это так, то зачем было огород городить?
Сергей Бобровский отработал в Липецке 10 лет, сменив легендарного Владимира Пахомова. В наш город он приехал из Новосибирска.
Просто жуть!
«Смертность среди липецких наркоманов выросла на 85%». Падеж среди наркоманов вызван, по словам медиков, появлением в регионе концентрированного героина. Наркоманы не могут точно рассчитать дозу и погибают от передозировки.
«Убийца подруги и ее трехлетней дочери предстала перед судом». Началось рассмотрение резонансного уголовного дела 21-летней Екатерины Вьюнченко, которая из зависти искромсала ножом свою школьную подругу, а потом расправилась с ее ребенком.
«Мой бывший муж - педофил. И он - действующий сотрудник полиции». Читайте историю липчанки, уверенной, что отец и дед ее пятилетней дочери использовали ее для сексуальных утех.
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24.06.2018 08:00Неделя 48