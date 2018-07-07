Учёные создали робота, работающего на попкорне

Это заслуга инженеров из Корнелльского университета

Инженеры из Корнелльского университета США, заставили роботов передвигаться с помощью попкорна, используя расширение кукурузных зёрен при нагревании в качестве движущей силы, сообщает Лента.ру.



Идея основана на том, что вода в зёрнах кукурузы при их нагреве превращается в пар. При этом крахмал размягчается, однако оболочка зерна ещё прочная и сдерживает давление изнутри. Давление доходит до крайней точки, когда температура равна 200°С. Тогда оболочка лопается, а крахмал и пар расширяются.



После этого крахмал быстро остывает и формирует объемную матрицу гораздо большего объема, чем изначальное зерно. Таким образом, зерна расширяются и заставляют всю конструкцию расширяться и изгибаться.



Помимо этого, исследователи создали механический захват и оригами-конструкцию из бумаги, движущей силой которых также стали кукурузные зерна.