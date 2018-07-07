В России

53 минуты назад

Госдеп обвинил Россию в «подавлении свободы прессы»

100
Госдеп обвинил Россию в «подавлении свободы прессы»

Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что в России «подавляется свобода прессы».

Глава пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт обвинила Россию в подавлении свободы и независимости средств массовой информации. Поводом для этого стало решение суда оштрафовать "Радио Свобода", сообщает Life.ru.

— Правительство России продолжает подавлять свободу прессы и независимость средств массовой информации. Мы осуждаем то, что в России, претворяя в жизнь закон об "иностранных агентах", оказали выборочное давление на "Радио Свободы" и "Голос Америки", — заявила Нойерт.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал на сто тысяч рублей "Радио Свобода", которое не предоставило властям информацию в соответствии со статусом "иностранного агента".
100

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Дмитрий Медведев примет участие в инаугурации Эрдогана
Дмитрий Медведев примет участие в инаугурации Эрдогана

сегодня, 13:10

В России
В Польше снесут ещё 75 памятников Красной армии
В Польше снесут ещё 75 памятников Красной армии

вчера, 19:05

В России
В Минздраве рассказали, сколько шагов нужно делать в день
1
В Минздраве рассказали, сколько шагов нужно делать в день

вчера, 16:14

В России
Россия ввела дополнительные пошлины на товары‍ из США
Россия ввела дополнительные пошлины на товары‍ из США

вчера, 16:11

В России
У берегов Камчатки произошло второе за день землетрясение
У берегов Камчатки произошло второе за день землетрясение

вчера, 09:41

В России
Особые экономические зоны в РФ привлекли 300 млрд рублей инвестиций
Особые экономические зоны в РФ привлекли 300 млрд рублей инвестиций

вчера, 08:29

В России