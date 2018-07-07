Госдеп обвинил Россию в «подавлении свободы прессы»

Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что в России «подавляется свобода прессы».

Глава пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт обвинила Россию в подавлении свободы и независимости средств массовой информации. Поводом для этого стало решение суда оштрафовать "Радио Свобода", сообщает Life.ru.



— Правительство России продолжает подавлять свободу прессы и независимость средств массовой информации. Мы осуждаем то, что в России, претворяя в жизнь закон об "иностранных агентах", оказали выборочное давление на "Радио Свободы" и "Голос Америки", — заявила Нойерт.



Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал на сто тысяч рублей "Радио Свобода", которое не предоставило властям информацию в соответствии со статусом "иностранного агента".