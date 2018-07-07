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сегодня, 13:10
Дмитрий Медведев примет участие в инаугурации Эрдогана
Председатель правительства возглавит российскую делегацию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию, которая прибудет на церемонию инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в сообщении кабмина России.
Церемония инаугурации состоится в понедельник, 9 июля.
Ранее в Турции объявили окончательные результаты президентских выборов.
По официальным данным, Эрдоган набрал 52,59% голосов. За его ближайшего соперника от Народно-республиканской партии Мухаррема Индже проголосовали 30,64% избирателей.
Церемония инаугурации состоится в понедельник, 9 июля.
Ранее в Турции объявили окончательные результаты президентских выборов.
По официальным данным, Эрдоган набрал 52,59% голосов. За его ближайшего соперника от Народно-республиканской партии Мухаррема Индже проголосовали 30,64% избирателей.