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сегодня, 13:10

Дмитрий Медведев примет участие в инаугурации Эрдогана

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Дмитрий Медведев примет участие в инаугурации Эрдогана

Председатель правительства возглавит российскую делегацию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию, которая прибудет на церемонию инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в сообщении кабмина России.

Церемония инаугурации состоится в понедельник, 9 июля.

Ранее в Турции объявили окончательные результаты президентских выборов.
По официальным данным, Эрдоган набрал 52,59% голосов. За его ближайшего соперника от Народно-республиканской партии Мухаррема Индже проголосовали 30,64% избирателей.
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