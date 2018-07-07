Дмитрий Медведев примет участие в инаугурации Эрдогана

Председатель правительства возглавит российскую делегацию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию, которая прибудет на церемонию инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в сообщении кабмина России.



Церемония инаугурации состоится в понедельник, 9 июля.



Ранее в Турции объявили окончательные результаты президентских выборов.

По официальным данным, Эрдоган набрал 52,59% голосов. За его ближайшего соперника от Народно-республиканской партии Мухаррема Индже проголосовали 30,64% избирателей.