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«Застывшее время»: Ивановская колокольня-маяк - взгляд изнутри
Маршрут выходного дня привёл нас в село Ивановка Добринского района, где находится уникальное строение для нашего региона - колокольня-маяк.
Вход внутрь был открыт, и мы поднялись вверх по засыпанной камнями винтовой лестнице.
Внутри на стенах колокольни сохранились надписи посетителей аж с 1948 года. Кирпичная кладка, хотя и осыпается, ещё довольно крепкая. Сверху открывается невероятно красивый вид, в том числе, на разрушенный храм Иоанна Предтечи с обращённым к небу, как чаша, куполом.