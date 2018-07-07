«Застывшее время»: Ивановская колокольня-маяк - взгляд изнутри

Маршрут выходного дня привёл нас в село Ивановка Добринского района, где находится уникальное строение для нашего региона - колокольня-маяк.

Внешне она напоминает минарет, особенно из-за разрушений, которые сделали облик колокольни практически неузнаваемым.



Вход внутрь был открыт, и мы поднялись вверх по засыпанной камнями винтовой лестнице.

Внутри на стенах колокольни сохранились надписи посетителей аж с 1948 года. Кирпичная кладка, хотя и осыпается, ещё довольно крепкая. Сверху открывается невероятно красивый вид, в том числе, на разрушенный храм Иоанна Предтечи с обращённым к небу, как чаша, куполом.



