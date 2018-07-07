Первый контракт «Металлург» заключил с самым везучим футболистом (ФОТО)

Клуб начал подписывать трудовые соглашения с игроками.

ФК «Металлург» начал заключать контракты с игроками на будущий сезон: первым свою подпись поставил молодой атакующий полузащитник Андрей Гамеев, продливший отношения с родным клубом на год.

Гамеев, которому месяц назад исполнилось 20 лет, дебютировал в «Металлурге» лишь в прошлом сезоне, но уже успел запомниться – в первую очередь, как невероятный везунчик. Это именно после его прострела с фланга вратарь белгородского «Энергомаша» в прошлом году… забросил мяч в свои ворота. А в Красногорске Гамеев заработал пенальти, позволивший «Металлургу» увезти ничью (2:2) в матче с подопечными «звездного» Сергея Юрана. Наконец, в домашней игре с московским «Торпедо» Гамеев вышел на замену на последних минутах и… первым же касанием забил победный гол липчан - 2:1.







У большей части игроков липецкой команды летом закончились контракты – за исключением вратаря Ивана Скрипника, который прошлым летом подписал двухлетнее соглашение.

Как сообщили GOROD48 в К «Металлург» работа по заключению новых трудовых соглашений будет активизирована на следующей неделе: «сталевары» как раз успевают оформить документы к первому матчу сезона, который по еще не утвержденному проекту календаря ПФЛ наша команда начнет 18 июля игрой в Обнинске. При этом «Металлург» рассчитывает сохранить своих лидеров: Николая Иванникова, Романа Войделя, Руслана Ахвледиани и других.