С сайта Елецкого горсовета исчезла новость о пенсионной реформе

Казалось бы, что в этом такого, если бы не скандальная предыстория

Странно вели себя сегодня депутаты Елецкого горсовета. Сегодня с утра на сайте Елецкого горсовета появилось сообщение за подписью депутат горсовета Олега Косоруких с заголовком: «Депутаты – против». Далее следовал текст: «На очередной сессии Совета депутатов городского округа город Елец был рассмотрен вопрос об инициативе правительства об увеличении пенсионного возраста россиян. Депутаты высказали мнение о недопустимости такого шага….».

Спустя некоторое время, когда СМИ растиражировали это сообщение, новость на сайте вышла переписанной, но за авторством все того же Олега Косоруких, депутата. И уже никто не заявлял, что депутаты и народ против, а сообщалось, что вопрос надо изучить и обсудить.

После того, как СМИ поставили на вид елецкому горсовету, что негоже так кардинально менять позицию, новость с сайта исчезла вовсе.

Где-то это уже было совсем недавно. Остается дождаться появление новости о взломе сайта неведомыми хакерами, которые наляпали противоречивые сообщения.