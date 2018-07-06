Происшествия
31 минуту назад
В Липецке вспыхнула трансформаторная будка
Пожарные не могут приступить к тушению.
На проспекте Победы в Липецке около 20:20 в пятницу, 6 июля, вспыхнула трансформаторная будка. На место незамедлительно прибыли пожарные.
Предварительная версия причины возгорания - короткое замыкание. Пожарные пока не могут приступить к тушению, так как электрикам не удаётся обесточить объект, питающий большое здание.
Предварительная версия причины возгорания - короткое замыкание. Пожарные пока не могут приступить к тушению, так как электрикам не удаётся обесточить объект, питающий большое здание.
Андрей
Справедливый