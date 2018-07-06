Происшествия

31 минуту назад

В Липецке вспыхнула трансформаторная будка

2 402
#Пожар
В Липецке вспыхнула трансформаторная будка

Пожарные не могут приступить к тушению.

На проспекте Победы в Липецке около 20:20 в пятницу, 6 июля, вспыхнула трансформаторная будка. На место незамедлительно прибыли пожарные.

Предварительная версия причины возгорания - короткое замыкание. Пожарные пока не могут приступить к тушению, так как электрикам не удаётся обесточить объект, питающий большое здание.
2 402
#Пожар

Комментарии (2)

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Андрей

15 минут назад
Гори ЛЭСК синим пламенем)
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Справедливый

20 минут назад
Давно авто не полыхали.
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