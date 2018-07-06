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27 минут назад
Первый фрагмент сердечной мышцы напечатали на 3D-принтере
Команда медиков из Чикаго совершила огромный прорыв
Американские медики из стартапа BIOLIFE4D напечатали на 3D-принтере уникальный материал, которым возможно заменять повреждённые участки сердца, - сообщает REGNUM.
Материал, разработанный учёными, полностью биосовместим. Возможно, скоро благодаря такому способу можно будет заменять всю сердечную мышцу.
На сегодняшний день трансплантация сердца, как и других органов, является одной из самых сложных процедур. К тому же человеческий организм зачастую отвергает инородные клетки, поэтому ему необходима постоянная медикаментозная терапия, приглушающая этот процесс.
Чтобы решить эту проблему, ученые пытаются взять за основу при создании своего материала клетки пациента. Задача пока еще не решена, но эксперты из BIOLIFE4D утверждают, что результаты первых испытаний показали хорошие результаты.
Также учёные хотят создать на основе разработанного материала пластырь для сердца.
Материал, разработанный учёными, полностью биосовместим. Возможно, скоро благодаря такому способу можно будет заменять всю сердечную мышцу.
На сегодняшний день трансплантация сердца, как и других органов, является одной из самых сложных процедур. К тому же человеческий организм зачастую отвергает инородные клетки, поэтому ему необходима постоянная медикаментозная терапия, приглушающая этот процесс.
Чтобы решить эту проблему, ученые пытаются взять за основу при создании своего материала клетки пациента. Задача пока еще не решена, но эксперты из BIOLIFE4D утверждают, что результаты первых испытаний показали хорошие результаты.
Также учёные хотят создать на основе разработанного материала пластырь для сердца.