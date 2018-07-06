В России
32 минуты назад
В Польше снесут ещё 75 памятников Красной армии
Их рекомендовал снести Институт национальной памяти Польши
Институт национальной памяти Польши составил список из 75 советских памятников, которые региональным властям рекомендуется снести. В список в основном входят памятники, посвященные погибшим советским воинам, партизанам, польско-советскому боевому братству.
Уточняется, что в список вошли объекты, которые приводили к протестам местных жителей, и «непримечательные памятники в глухих провинциальных уголках». Как отмечает издание, межправительственное соглашение «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий» подразумевает охрану воинских захоронений и памятников на них. При этом под снос попадают памятники, которые не находятся на местах захоронений, - передает RT.
«Польская сторона считает, что трактовка договора касается исключительно двусторонней защиты кладбищ и мест захоронения. Согласно такой трактовке, договор не распространяется на символические памятники, то есть памятники братства по оружию или благодарности Красной армии, которые не являются частью военных кладбищ и мемориальных комплексов», — рассказала изданию официальный представитель Министерства культуры и национального наследия Польши Анна Бочан.
Ранее МИД России призвал Польшу «прекратить позорную практику войны с памятниками».
Уточняется, что в список вошли объекты, которые приводили к протестам местных жителей, и «непримечательные памятники в глухих провинциальных уголках». Как отмечает издание, межправительственное соглашение «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий» подразумевает охрану воинских захоронений и памятников на них. При этом под снос попадают памятники, которые не находятся на местах захоронений, - передает RT.
«Польская сторона считает, что трактовка договора касается исключительно двусторонней защиты кладбищ и мест захоронения. Согласно такой трактовке, договор не распространяется на символические памятники, то есть памятники братства по оружию или благодарности Красной армии, которые не являются частью военных кладбищ и мемориальных комплексов», — рассказала изданию официальный представитель Министерства культуры и национального наследия Польши Анна Бочан.
Ранее МИД России призвал Польшу «прекратить позорную практику войны с памятниками».