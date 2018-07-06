В Ратчино сгорел дом и надворные постройки

Огонь перекинулся на соседнее жилище

В ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Добровском районе, селе Ратчино, ул. Ломоносова, д. 15, д. 16.



В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции дома №15 и надворных построек по всей площади, повреждено чердачное помещение дома №16 на площади 20 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.