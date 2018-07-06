Происшествия

35 минут назад

В Ратчино сгорел дом и надворные постройки

2 215
#пожар
1
В Ратчино сгорел дом и надворные постройки

Огонь перекинулся на соседнее жилище

В  ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Добровском районе, селе Ратчино, ул. Ломоносова, д. 15, д. 16.

В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции дома №15 и надворных построек по всей площади, повреждено чердачное помещение дома №16 на площади 20 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
2 215
#пожар
1

Комментарии (2)

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кто

19 минут назад
Погорел то?
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не долго мучалась старушка

21 минуту назад
там военный полигон , могли бомбу с самолета кинуть и привет бабушке
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