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В Японии из-за паводков погибли четыре человека
Еще несколько человек пропали без вести
В Японии не менее четырех человек погибли и еще несколько пропали без вести в результате паводков и оползней, вызванных ливнями, сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.
По имеющимся данным, одного из погибших смыло. Также стало известно о смерти пожилой женщины от сильного порыва ветра. Кроме того, десятки человек пострадали, еще четверо находятся в критическом состоянии.
Сильные ливни продолжаются в стране уже несколько дней из-за влияния тайфуна «Прапирун». В результате разгула стихии прекращено движение скоростных экспрессов между городами Осака и Окаяма, а также между Хиросимой и Фукуокой на западе страны. В префектуре Киото одна женщина числится пропавшей без вести.
За последние сутки на Сикоку выпало порядка 400 мм осадков. В других регионах показатель составил от 150 до 300 мм.
По имеющимся данным, одного из погибших смыло. Также стало известно о смерти пожилой женщины от сильного порыва ветра. Кроме того, десятки человек пострадали, еще четверо находятся в критическом состоянии.
Сильные ливни продолжаются в стране уже несколько дней из-за влияния тайфуна «Прапирун». В результате разгула стихии прекращено движение скоростных экспрессов между городами Осака и Окаяма, а также между Хиросимой и Фукуокой на западе страны. В префектуре Киото одна женщина числится пропавшей без вести.
За последние сутки на Сикоку выпало порядка 400 мм осадков. В других регионах показатель составил от 150 до 300 мм.