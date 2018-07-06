Культура

сегодня, 16:32

Александровский бал в Липецке пройдет в стиле модерн

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#день города

Липчанам расскажут о танцевальных собраниях начала 20 века

Как сообщили в департаменте культуры и туризма, Александровский бал на фестивале «Липецкое городище» в этом году пройдет в стиле модерн. Театрализованную костюмированную танцевальную программу липчанам представит историческое общество «Бал в русской усадьбе» из Москвы. Всех, кому не чужды благородные танцы и хорошее общество, приглашают посетить «Липецкое городское танцевальное собрание в стиле эпохи Модерн» 14 июля с 12.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00.

Липчанам расскажут о танцевальных собраниях начала 20 века, продемонстрируют женскую и мужскую моду, театральные миниатюры. Все желающие смогут поучаствовать в примерке шляпок, аксессуаров и украшений к балу. Показательные номера и интерактивные танцы в стиле «модерн» для всех желающих проведут известные столичные преподаватели Анна Николаева и Сергей Сосницкий, а также участники клуба. Посетители фестиваля увидят показательные танцы знаменитой русской балерины Анны Павловой: «Павлована», «Царина вальс», «Павлова-гавот». Кроме того, танцоры из  Москвы исполнят в этот день такие танцы, как полонез, миньон, вальс, дирижабль, кадриль, мазурку, падеспань и другие.

Фестиваль этнокультуры «Липецкое городище» с 13 по 15 июля традиционно объединит три эпохи становления города: славянское средневековье, петровские времена и курортное прошлое Липецка. Организаторы фестиваля: департамент культуры и туризма администрации города Липецка, Липецкая областная общественная организация Российский Союз Молодежи при поддержке Фонда президентских грантов, Управление культуры и туризма Липецкой области, Областной Центр событийного туризма, сообщает пресс – служба администрации  Липецка.

2 338
#день города

Комментарии (2)

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007

2 минуты назад
хотелось бы спросить сколько процентов населения в свое время могло позволить себе такие танцульки а остальные пахали в поле какие вы все уверенные что до революции все предки были помещики.купцы. кулаки. мельники. графы.приказщики. оберпрокуроры.итд итп
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Калдырь

59 минут назад
Все мероприятия в липецке проходят в стиле «колхоз».
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