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сегодня, 16:14
В Минздраве рассказали, сколько шагов нужно делать в день
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Около 10 тыс. шагов ежедневно должен совершать человек, который заботится о своем здоровье, - заявила главный гериатр Минздрава России, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ) Ольга Ткачева.
По её словам, кроме того, 40 минут необходимо уделять быстрой ходьбе и хотя бы два раза в неделю ездить на велосипеде или плавать, заявила она в интервью РИА Новости.
Также, чтобы жить активной и полноценной жизнью после 60 лет, нужно следить за рационом питания и отказаться от вредных привычек — злоупотребления алкоголем и курения, - подчеркнула эксперт.
По её словам, кроме того, 40 минут необходимо уделять быстрой ходьбе и хотя бы два раза в неделю ездить на велосипеде или плавать, заявила она в интервью РИА Новости.
Также, чтобы жить активной и полноценной жизнью после 60 лет, нужно следить за рационом питания и отказаться от вредных привычек — злоупотребления алкоголем и курения, - подчеркнула эксперт.