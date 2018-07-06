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10 минут назад
Россия ввела дополнительные пошлины на товары из США
Россия ввела дополнительные пошлины на ряд американских товаров, сообщило Минэкономразвития. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев, - сообщает РИА Новости.
Эти компенсирующие меры введены в связи с применением США дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий, - заявили в Минэкономразвития.
Речь идёт о введении дополнительных пошлин в размере от 25% до 40% на ряд товаров из США, аналоги которых производятся на территории России.
«В частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокно», — заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
Объём пошлин со стороны России составит на данном этапе $87,6 млн в год.
Эти компенсирующие меры введены в связи с применением США дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий, - заявили в Минэкономразвития.
Речь идёт о введении дополнительных пошлин в размере от 25% до 40% на ряд товаров из США, аналоги которых производятся на территории России.
«В частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокно», — заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
Объём пошлин со стороны России составит на данном этапе $87,6 млн в год.