Ссора подростков в соцсетях вылилась в поножовщину при очной встрече

17-летний липчанин признан виновным в причинении потерпевшему тяжкого вреда здоровью.

Как установлено материалами уголовного дела, 17 сентября 2017 года подсудимый встретился со своим ровесником для выяснения отношений.

В ходе ссоры он нанес потерпевшему два ножевых ранения, опасных для жизни.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, пояснив, что более двух лет дружил с потерпевшим, однако дружба переросла в неприязненные отношения, на почве которых общение свелось к взаимным оскорблениям в социальной сети.

17 сентября он вместе с друзьями встретился с потерпевшим, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, однако, не справившись с обидой, нанес бывшему другу удары раскладным ножом, который носил при себе.

После случившегося очень переживал, ночь провел в подъезде другого дома, а утром добровольно явился в полицию с явкой с повинной.

Действия подсудимого суд квалифицировал по п. "з" ч.2 ст.111 УК РФ, которая устанавливает уголовную ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Указанное преступление является тяжким и в связи с насильственной направленностью повышенной общественной опасности.

За совершение такого преступления предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы.

При назначении наказания суд учел, несовершеннолетний возраст подсудимого положительные характеристики по месту учебы, состояние здоровья, искреннее раскаяние в случившемся, приговорив его к 1 году лишения свободы.

В пользу потерпевшего взыскана компенсация морального и материального вреда, причиненного преступлением, сообщает прокуратура Липецкой области.