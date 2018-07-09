Впервые в Липецке открывается Мультимедийная выставка «Винсент ВАН ГОГ: Оживающие полотна».

Посетить ее можно будет с 10 июля по 19 августа в ТРЦ "Европа" на Советской.

Выставка совершенно нового формата: здесь зрители окажутся окруженными огромными 3-7 метровыми полотнами великого голландского художника, оживающими прямо на глазах. Выставка создана с применением современных проекционных технологий, анимации, где сотни изображений, будут показаны на огромных экранах в сопровождении произведений классической музыки. Часть полотен приведены в движение при помощи технологий анимации.

Огромные яркие изображения, расположенные на стенах и даже на полу, перенесут зрителей в творческую реку художника, привлекая внимание зрителей к важнейшим деталям картин, их неповторимому стилю, колориту и живописной технике. Программа проходит в сопровождении классической музыки.

Посетители смогут находиться на выставке неограниченное количество времени, так как выставка проходит циклично. Для удобства посетителей зал оборудован множеством мягких удобных сидений, на выставке можно стоять или сидеть, перемещаться по залу в поисках нового угла просмотра знаменитых полотен, и, конечно, фотографироваться и снимать видео.

В нашем Арт пространстве вы сможете принять участие в мастер-классах по живописи, послушать лекции искусствоведов, читать, дискутировать, и просто отдыхать душой.

Мы приглашаем взрослых и детей окунуться в мир великого гения ВАН ГОГА.

Адрес: ТРЦ "ЕВРОПА" на Советской

Сайт: vk.com/vg.lipetsk

Тел: +7 (900) 591-79-79

Ежедневно с 11.00 до 21.00 без возрастных ограничений

10 июля — 19 августа

БИЛЕТЫ: взрослые - 350 руб., дети, студенты, пенсионеры - 250 руб.

Детям до 7 лет БЕСПЛАТНО!

ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ 200 руб./чел

Многодетные семьи - 200 руб./чел

Участники ВОВ, инвалиды 1, 2 групп - БЕСПЛАТНО!

#ВанГогЛипецк #АртМост

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