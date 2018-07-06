В Липецкой области выявили 390 клещей, являвшихся переносчиками боррелиоза

Клещи продолжают кусать липчан, как никогда.

Еще 292 человека в Липецкой области за текущую неделю стали жертвами укусов клещей.

Напомним, что вредные насекомые в этом году бьют все рекорды: на 5 июля пострадали уже 4 052 человека, что в полтора раза больше, чем в 2017-м, когда за аналогичный период к врачам обратились 2 693 пациента.

Среди пострадавших 1299 детей (32%). Укусы клещей зарегистрированы во всех районах области.

На 5 июля исследованы 2837 клещей, снятых с населения (от 70% обратившихся). Из них 13,8% инфицировано возбудителем клещевого боррелиоза, то есть переносчиками опасной болезни являлись 390 выявленных насекомых. 3% распространяли вирус гранулоцитарного анаплазмоза человека, 0,9% - моноцитарного эрлихиоза человека.