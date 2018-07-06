Общество

39 минут назад

В Липецкой области выявили 390 клещей, являвшихся переносчиками боррелиоза

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#Клещи #боррелиоз #укусы
В Липецкой области выявили 390 клещей, являвшихся переносчиками боррелиоза

Клещи продолжают кусать липчан, как никогда.

Еще 292 человека в Липецкой области за текущую неделю стали жертвами укусов клещей.

Напомним, что вредные насекомые в этом году бьют все рекорды: на 5 июля пострадали уже 4 052 человека, что в полтора раза больше, чем в 2017-м, когда за аналогичный период к врачам обратились 2 693 пациента.

Среди пострадавших 1299 детей (32%). Укусы клещей зарегистрированы во всех районах области.

На 5 июля исследованы 2837 клещей, снятых с населения (от 70% обратившихся). Из них 13,8% инфицировано возбудителем клещевого боррелиоза, то есть переносчиками опасной болезни являлись 390 выявленных насекомых. 3% распространяли вирус гранулоцитарного анаплазмоза человека, 0,9% - моноцитарного эрлихиоза человека.

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#Клещи #боррелиоз #укусы

Комментарии (6)

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Медики

11 минут назад
А мы рады активности клещей, о нас вспоминают, идут к нам на прием, мы даем им напрвления на платные анализы, выписываем нужные лекарства. Все шито крыто. А ведь раньше клещей совсем не было. Все думают что раньше обрабатывали, фиг там. Мы развели и запустили наших миленьких клещей в наших интересах.
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Хубернатор йа Ляпицкой обаласти

12 минут назад
Таки пользу приносят клещи сие!!! Клещи жавуть во лесочке, на полушке, в травке (О!травка!!!), а человеки ходють туда и природушку обижаюти. А вот и не надо шастать, нада работать, сматреть новости по тялевизору и помирать мужикам в 64 годика а бабам пораньше.
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Чел

25 минут назад
Действительно где уг.дела о поборах чинуш и о стяжательстве врачей,что в Липецке всё шито крыто,или мздоимцы перевелась.
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Что это?!

28 минут назад
"Укусы клещей зарегистрированы во время районах области."
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ЛЮДИ

31 минуту назад
ПОЧЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТ ПИШЕТ ЭТУ СТАТЬЮ? ПОЧЕМУ НЕ НАПИШЕТ,ЧТО ПОЛЯ НЕ ПОЛИВАЮТ . НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ ,ЧТО УБРАТЬ КЛЕЩЕЙ. НУЖНО ПОЛИВАТЬ ПОЛЯ.А НИ ПИСАТЬ СКОЛЬКО УКОСОВ ПОЛУЧИЛИ ЛЮДИ.
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ALEX

37 минут назад
В Пипецке НЕ выявили ни одного чиновника не берущих взятки.
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