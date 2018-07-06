Происшествия

48 минут назад

Предпринимателя поставили на счетчик

5 847
#газ #магнит
Предпринимателя поставили на счетчик

Вначале коммерсант надул «Газпром», затем «Газпром» натянул коммерсанта.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение в пользу компании «Газпром межрегионгаз Липецк» о взыскании с индивидуального предпринимателя 153,5 тысячи рублей задолженности по оплате поставленного газа, в том числе пени в сумме 13,9 тысячи рублей.

Коммерсант попал под суд по итогам рейда специалистов ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» во время проведения проверки газового оборудования, в ходе которого у него был выявлен магнит на газовом счетчике. В связи с обнаруженным фактом недостоверного учета газа «ипэшнику» были произведены доначисления по производительности оборудования в размере 139,6 тысячи рублей.

Предприниматель отказался оплачивать начисленную сумму в добровольном порядке. В итоге поставщик газа был вынужден обратиться в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением о взыскании задолженности. Более того, коммерсант даже после вступления решения суда в силу не погасил задолженность. Поэтому поставщик принял решение о приостановке газоснабжения производственных объектов предпринимателя.
5 847
#газ #магнит

Комментарии (5)

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Русский

7 минут назад
Пусть газпром хохлов натянет.
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Вальдемар

13 минут назад
Что значит «Газпром» натянул коммерсанта? На что натянул?
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Обезъяна с гранатой

24 минуты назад
Алёна, а первым по разводилову населения пойдет газпром, мрск с ростелекомом, управляшки Жкх, потом роснефть, за ними страховщики и банки.
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Обезъяна с гранатой

28 минут назад
Алёна, первым по разводилову населения пойдет газпром, мрск с ростелекомом, управляшки Жкх, потом роснефть, за ними страховщики и банки.
ответить

Алёна

32 минуты назад
Надо китайский опыт перенимать. Расстрел на главной площади.
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