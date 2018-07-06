Предпринимателя поставили на счетчик

Вначале коммерсант надул «Газпром», затем «Газпром» натянул коммерсанта.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение в пользу компании «Газпром межрегионгаз Липецк» о взыскании с индивидуального предпринимателя 153,5 тысячи рублей задолженности по оплате поставленного газа, в том числе пени в сумме 13,9 тысячи рублей.



Коммерсант попал под суд по итогам рейда специалистов ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» во время проведения проверки газового оборудования, в ходе которого у него был выявлен магнит на газовом счетчике. В связи с обнаруженным фактом недостоверного учета газа «ипэшнику» были произведены доначисления по производительности оборудования в размере 139,6 тысячи рублей.



Предприниматель отказался оплачивать начисленную сумму в добровольном порядке. В итоге поставщик газа был вынужден обратиться в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением о взыскании задолженности. Более того, коммерсант даже после вступления решения суда в силу не погасил задолженность. Поэтому поставщик принял решение о приостановке газоснабжения производственных объектов предпринимателя.