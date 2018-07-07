В воскресенье в Липецкой области дождливо и тепло

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, гроза, днем также небольшие местами умеренные дожди, грозы.

Ветер западный, 7-12 м/сек., днем при грозе возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем температура составит от 22 до 27 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Температура ночью от +13 до +15 градусов, днем от 24 до 26 градусов тепла.