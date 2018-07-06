В Липецкой области дожди и до +28

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов высотного циклона, ожидается неустойчивая погода: пройдут небольшие и умеренные кратковременные дожди, местами с грозой и порывистым ветром. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-20 градусов тепла, что около климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, гроза, днем также небольшие местами умеренные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек., при грозе возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем температура составит от 23 до 28 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Температура ночью от +12 до +14 градусов, днем от 25 до 27 градусов тепла.

7 июля стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 5 градусов тепла.