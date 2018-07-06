Общество

11 минут назад

Автомобилисты ругают организаторов «Дня поля»

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#день поля #Патрушев #пробки
Автомобилисты ругают организаторов «Дня поля»

Сельские тропки не выдержали наплыва гостей.

На подъезде к агротехнологической выставке «День Поля» в селе Бруслановка образовалась пробка. Даже отсыпанная щебнем просёлочная дорога не выдержала наплыва гостей. 

В огромной пробке оказались равны и отечественные автомобили, и иностранные внедорожники. Сложно приехать и уехать даже машинам с красивыми номерами, возящим чиновникам. Все столпились в узком проезде между парковой и единственным выездом. Внедорожники пытаются пробраться по полям, но и там нет выезда: все тропы приводят в тупик. Автомобилисты крайне негативно отзываются о такой организации мероприятия. 

Тем временем над полями кружит министерский вертолёт, который доставил на «День поля» главу министерства сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. Автомобилисты провожают вертолёт взмахами кулаков в небо.
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#день поля #Патрушев #пробки

Комментарии (1)

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Липчанин

53 секунды назад
О чем говорить, если у нас даже гланды удаляют через ж0пy.....
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