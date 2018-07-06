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сегодня, 11:55

НЛМК поздравил одаренных юных спортсменов

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НЛМК поздравил одаренных юных спортсменов

В преддверии Дня металлурга и Дня города на Новолипецком металлургическом комбинате чествовали воспитанников спортивных школ Липецка, которые добились в течение года высоких результатов на региональных и всероссийских соревнованиях.

Директор благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» Евгения Донских вручила юниорам дипломы и подарочные сертификаты. Всего поощрили 28 воспитанников из 14-ти липецких спортшкол и школ олимпийского резерва по спортивной гимнастике, баскетболу, легкой атлетике, боксу, стендовой стрельбе, баскетболу, хоккею, футболу, настольному теннису, дзюдо, велоспорту, академической гребле, плаванью.

За значительные достижения в воспитании юных спортсменов их наставникам вручили благодарственные письма, подарочные сертификаты и цветы.

«Новолипецкий комбинат и фонд «Милосердие» уделяют большое внимание развитию липецкого спорта, помогая школам, клубам и юным спортсменам. Средства выделяются на содержание спорткомплексов, приобретение оборудования. НЛМК полностью финансирует спортивный клуб «Липецкий металлург», который успешно реализует программу развития массового спорта, создает необходимые условия для занятий спортом работникам комбината и членам их семей, а также всем желающим жителям Липецка», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.

Поддерживая спортивные школы, в 2017 году комбинат профинансировал проведение городских соревнований по 26-ти видам спорта. В общей сложности в них приняли участие более 1600 юных спортсменов. На развитие стендовой и пулевой стрельбы НЛМК ежегодно выделяет свыше 85 млн руб. Все дети занимаются стрелковыми видами спорта в Липецке бесплатно: сегодня это свыше 350 спортсменов, с которыми работают 14 тренеров-преподавателей.
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