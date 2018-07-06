Общество

28 минут назад

Студентов-медиков заманивают в регион деньгами

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#медицина #дефицит кадров
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Студентов-медиков заманивают в регион деньгами

В липецкой медицине - кадровый голод. Не хватает 200 специалистов.

На комитете облсовета по социальным вопросам депутаты рассмотрели поправки в Закон «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного совета, в сфере здравоохранения Липецкой области существует дефицит кадров. Сегодня не хватает больше 200 специалистов. С целью привлечения молодежи к работе в медицине предлагается установить в регионе новую меру социальной поддержки для студентов, обучающихся по программам ординатуры не на условиях целевого приема. Единовременная выплата составит 150 тысяч рублей. Она будет выплачиваться ежегодно на протяжении всего периода обучения.

 После получения образования выпускник обязан отработать 5 лет в определенном учреждении здравоохранения согласно заключенному трудовому договору. При нарушении условия документа, специалист согласно закону оплачивает штраф в двукратном размере полученных единовременных выплат. 

На эти цели потребуется ежегодно 4,5 млн. рублей. 

На профильном комитете депутаты облсовета одобрили соответствующие поправки в Закон. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на очередной сессии регионального парламента.



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#медицина #дефицит кадров
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