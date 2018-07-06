В России

51 минуту назад

У берегов Камчатки произошло второе за день землетрясение

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У берегов Камчатки произошло второе за день землетрясение

Магнитуда землетрясения - 6,1

Второе за несколько часов землетрясение произошло у берегов Камчатки, угрозы цунами нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

Толчки зафиксированы у восточного побережья Камчатки, в 169 км к югу от Петропавловска-Камчатского. Отмечается, что по интенсивности сотрясений в эпицентре толчки оцениваются как «сильные».

Региональные главки МЧС РФ ранее в пятницу сообщали, что жителей Камчатки и Северо-Курильска потревожило землетрясение магнитудой 5,7. Его эпицентр находился в акватории Тихого океана в 123 км юго-восточнее п. Озерновский Усть-Большерецкого района, расстояние до береговой линии — 50 км. Подземный толчок произошел в 04.40 мск. Жертв и разрушений не было.

Угрозы возникновения цунами нет. Для обследования зданий и социально – значимых объектов выехали спасатели.
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