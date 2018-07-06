В России
51 минуту назад
У берегов Камчатки произошло второе за день землетрясение
Магнитуда землетрясения - 6,1
Второе за несколько часов землетрясение произошло у берегов Камчатки, угрозы цунами нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.
Толчки зафиксированы у восточного побережья Камчатки, в 169 км к югу от Петропавловска-Камчатского. Отмечается, что по интенсивности сотрясений в эпицентре толчки оцениваются как «сильные».
Региональные главки МЧС РФ ранее в пятницу сообщали, что жителей Камчатки и Северо-Курильска потревожило землетрясение магнитудой 5,7. Его эпицентр находился в акватории Тихого океана в 123 км юго-восточнее п. Озерновский Усть-Большерецкого района, расстояние до береговой линии — 50 км. Подземный толчок произошел в 04.40 мск. Жертв и разрушений не было.
Угрозы возникновения цунами нет. Для обследования зданий и социально – значимых объектов выехали спасатели.
Толчки зафиксированы у восточного побережья Камчатки, в 169 км к югу от Петропавловска-Камчатского. Отмечается, что по интенсивности сотрясений в эпицентре толчки оцениваются как «сильные».
Региональные главки МЧС РФ ранее в пятницу сообщали, что жителей Камчатки и Северо-Курильска потревожило землетрясение магнитудой 5,7. Его эпицентр находился в акватории Тихого океана в 123 км юго-восточнее п. Озерновский Усть-Большерецкого района, расстояние до береговой линии — 50 км. Подземный толчок произошел в 04.40 мск. Жертв и разрушений не было.
Угрозы возникновения цунами нет. Для обследования зданий и социально – значимых объектов выехали спасатели.