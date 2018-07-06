Особые экономические зоны в РФ привлекли 300 млрд рублей инвестиций

Особым экономическим зонам (ОЭЗ) в России с момента их внедрения в 2005 году удалось привлечь инвестиции на сумму почти 300 млрд рублей. Это следует из отчета Минэкономразвития правительству, с которым ознакомились «Известия» .

Как подчеркнули в ведомстве, общая эффективность ОЭЗ всех типов оценивается в 75%.

Самыми эффективными признаны зоны промышленно-производственного и технико-внедренческого типов. Наиболее успешными оказались площадки в Липецкой и Тульской областях, а также в республике Татарстане.

Наименьшую оценку Минэкономразвития получили туристско-рекреационные и портовые зоны. Их эффективность находится на уровне 44% и 40% соответственно.