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15 минут назад

Особые экономические зоны в РФ привлекли 300 млрд рублей инвестиций

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Особые экономические зоны в РФ привлекли 300 млрд рублей инвестиций

Особым экономическим зонам (ОЭЗ) в России с момента их внедрения в 2005 году удалось привлечь инвестиции на сумму почти 300 млрд рублей. Это следует из отчета Минэкономразвития правительству, с которым ознакомились «Известия».

Как подчеркнули в ведомстве, общая эффективность ОЭЗ всех типов оценивается в 75%.

Самыми эффективными признаны зоны промышленно-производственного и технико-внедренческого типов. Наиболее успешными оказались площадки в Липецкой и Тульской областях, а также в республике Татарстане.

Наименьшую оценку Минэкономразвития получили туристско-рекреационные и портовые зоны. Их эффективность находится на уровне 44% и 40% соответственно.

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