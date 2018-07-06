Новый европейский альянс выступит за тесное сотрудничество с Россией

Глава итальянского МВД, вице-премьер и лидер правой партии «Лига» Маттео Сальвини создаст в Евросоюзе новый альянс «Лигу Лиг», который будет выступать за тесную кооперацию с Россией. Об этом «Известиям» рассказал его советник по внешней политике Джанлука Савоини.

Как уточнил Савоини, в новое объединение, которое будет создано перед выборами в Европарламент, могут войти политические силы Швеции, Бельгии и Болгарии, сообщают "Известия" .

«Будучи уже в статусе общеевропейского альянса, мы продолжим выступать за тесную кооперацию с Россией и дружеские отношения с ней», — отметил он.

Соратники Сальвини по правому флангу уже выступили в поддержку идеи.

«Мы полностью поддерживаем инициативу господина Сальвини по созданию обширной лиги партий в Европейском союзе, которые хотят видеть Европу наций, а не федеративное европейское супергосударство», — подчеркнул сопредседатель группы «Европа наций и свобод» в Европарламенте, голландский евродепутат Марсель де Граафф.