«Раненбургское застолье» возглавило топ-10 гастрономических фестивалей июля

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых популярных гастрономических фестивалей и праздников в России в июле.

Фестивали «Раненбургское застолье» в Чаплыгине (Липецкая область), Праздник Огурца в Суздале (Владимирская область), фестиваль Малины в Новоселках (Рязанская область), фестиваль «Донская уха» в Кургане (Ростовская область), фестиваль «Скорлупицо» в Пестрецах (рядом с Казанью), фестиваль «Царская уха» в Белоомуте (Московская область), фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!» в Романово (Алтайский край), фестиваль агротуризма «Сырмарка» в Крутово (Владимирская область), фестиваль Морошки в Тотьме (Вологодская область) и фестиваль «Квасной пир» в Ялуторовске (Тюменская область) входят в первую десятку гастрономических фестивалей, популярных у туристов в середине лета.

5-й Международный гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье» пройдет 28 июля в Чаплыгине Липецкой области. В программе фестиваля - «Обжорные ряды» на улице Советская, которая превратится в село Слободское, театрализованное шествие исторических персонажей и участников фестиваля, выступления артистов, гармонистов и частушечниц, народные игры и забавы, выставки из фондов музеев и частных коллекций, сувенирные ряды, мастер-классы от ремесленников. В прошлом году «Раненбургское застолье» посетили 17 тысяч человек.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости уникальности гастрономических событий, сообщает ТурСтат.