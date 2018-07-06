Общество

48 минут назад

«Раненбургское застолье» возглавило топ-10 гастрономических фестивалей июля

345
#фестиваль
1
«Раненбургское застолье» возглавило топ-10 гастрономических фестивалей июля

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых популярных гастрономических фестивалей и праздников в России в июле.

Фестивали «Раненбургское застолье» в Чаплыгине (Липецкая область), Праздник Огурца в Суздале (Владимирская область), фестиваль Малины в Новоселках (Рязанская область), фестиваль «Донская уха» в Кургане (Ростовская область), фестиваль «Скорлупицо» в Пестрецах (рядом с Казанью), фестиваль «Царская уха» в Белоомуте (Московская область), фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!» в Романово (Алтайский край), фестиваль агротуризма «Сырмарка» в Крутово (Владимирская область), фестиваль Морошки в Тотьме (Вологодская область) и фестиваль «Квасной пир» в Ялуторовске (Тюменская область) входят в первую десятку гастрономических фестивалей, популярных у туристов в середине лета.

5-й Международный гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье» пройдет 28 июля в Чаплыгине Липецкой области. В программе фестиваля - «Обжорные ряды» на улице Советская, которая превратится в село Слободское, театрализованное шествие исторических персонажей и участников фестиваля, выступления артистов, гармонистов и частушечниц, народные игры и забавы, выставки из фондов музеев и частных коллекций, сувенирные ряды, мастер-классы от ремесленников. В прошлом году «Раненбургское застолье» посетили 17 тысяч человек.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости уникальности гастрономических событий, сообщает ТурСтат.

345
#фестиваль
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчане больше не смогут улететь в Сочи и Крым
#перелет #аэропорт
10
Липчане больше не смогут улететь в Сочи и Крым

28 минут назад

Общество
Борцы со стихийной торговлей добрались и до Ельца
#Стихийная торговля
16
Борцы со стихийной торговлей добрались и до Ельца

вчера, 19:38

Общество
У торговцев квасом в Липецкой области отняли 77 бочек
#Квас #стихийная торговля.
21
У торговцев квасом в Липецкой области отняли 77 бочек

вчера, 19:27

Общество
Ремонтируемые в Липецке улицы превратились в лабиринты для пешеходов
#дорожные работы
32
Ремонтируемые в Липецке улицы превратились в лабиринты для пешеходов

вчера, 16:57

Общество
Фото с пшеницей — тренд в Липецкой области
#соцсети #День поля
1
Фото с пшеницей — тренд в Липецкой области

вчера, 15:35

Общество
Въезд в Липецке предлагают сделать селфи-зоной
#селфи #въезд #инициатива
32
Въезд в Липецке предлагают сделать селфи-зоной

вчера, 13:52

Общество