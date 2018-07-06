Происшествия

сегодня, 17:06

Из-за дешевого навигатора мужчине запретили покидать Задонский район

2 627
#присвоение #ограничение свободы
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Из-за дешевого навигатора мужчине запретили покидать Задонский район

Мужчина присвоил чужую технику.

Мировой судья участка №1 Задонского района вынес приговор в отношении ранее судимого за незаконный оборот наркотиков мужчины. Теперь он попался на присвоении чужого имущества.

Как установил суд, подсудимый на время одолжил у своего знакомого навигатор стоимость в 3 576 рублей. Мужчина немного им попользовался и решил не возвращать. Вместо этого он продал аппарат за 1 000 рублей. На просьбы хозяина навигатора о возврате техники подсудимый уклонялся, придумывая причины.

Подсудимый в преступлении раскаялся и возместил ущерб. Суд вынес обвинительный приговор и наказал мужчину ограничением свободы на один год. В течение этого срока ему запрещено выезжать за пределы Задонского района.
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#присвоение #ограничение свободы
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Комментарии (2)

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Калдырь

11 минут назад
Очень важная новость в рамках региона. Писать больше не о чем.
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овод

23 минуты назад
Какая з/п у этого судьи за такие абсурдные приговоры?
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