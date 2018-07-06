Происшествия
сегодня, 17:06
Из-за дешевого навигатора мужчине запретили покидать Задонский район
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Мужчина присвоил чужую технику.
Мировой судья участка №1 Задонского района вынес приговор в отношении ранее судимого за незаконный оборот наркотиков мужчины. Теперь он попался на присвоении чужого имущества.
Как установил суд, подсудимый на время одолжил у своего знакомого навигатор стоимость в 3 576 рублей. Мужчина немного им попользовался и решил не возвращать. Вместо этого он продал аппарат за 1 000 рублей. На просьбы хозяина навигатора о возврате техники подсудимый уклонялся, придумывая причины.
Подсудимый в преступлении раскаялся и возместил ущерб. Суд вынес обвинительный приговор и наказал мужчину ограничением свободы на один год. В течение этого срока ему запрещено выезжать за пределы Задонского района.
Как установил суд, подсудимый на время одолжил у своего знакомого навигатор стоимость в 3 576 рублей. Мужчина немного им попользовался и решил не возвращать. Вместо этого он продал аппарат за 1 000 рублей. На просьбы хозяина навигатора о возврате техники подсудимый уклонялся, придумывая причины.
Подсудимый в преступлении раскаялся и возместил ущерб. Суд вынес обвинительный приговор и наказал мужчину ограничением свободы на один год. В течение этого срока ему запрещено выезжать за пределы Задонского района.
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Калдырь
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