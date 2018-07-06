Из-за дешевого навигатора мужчине запретили покидать Задонский район

Мужчина присвоил чужую технику.

Мировой судья участка №1 Задонского района вынес приговор в отношении ранее судимого за незаконный оборот наркотиков мужчины. Теперь он попался на присвоении чужого имущества.



Как установил суд, подсудимый на время одолжил у своего знакомого навигатор стоимость в 3 576 рублей. Мужчина немного им попользовался и решил не возвращать. Вместо этого он продал аппарат за 1 000 рублей. На просьбы хозяина навигатора о возврате техники подсудимый уклонялся, придумывая причины.



Подсудимый в преступлении раскаялся и возместил ущерб. Суд вынес обвинительный приговор и наказал мужчину ограничением свободы на один год. В течение этого срока ему запрещено выезжать за пределы Задонского района.