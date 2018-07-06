Мужчина простил приятелю свой сломанный нос

Такую травму оценили как лёгкий вред здоровью.

Мировой судья судебного участка №2 Задонского района рассмотрел материалы уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняли в причинении легкого вреда здоровью.



Как установил суд, преступление было совершено вечером 8 февраля в селе Кашары Задонского района. В доме на улице Кантемировская поссорились двое мужчин. В ходе перепалки один из них схватил в руки пластиковую трубу и трижды удалил оппонента по лицу. Потом врачи диагностировали у него ссадины и закрытый перелом носа. Это было расценено как причинение легкого вреда здоровью.



Подсудимый полностью признал свою вину. Потерпевший снял с него все свои претензии, мужчины помирились, вред заглажен. Суд прекратил уголовное дело