Происшествия

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Житель Липецкой области нашёл на дороге 90 000 рублей

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#удача #кража #банковская карта
Житель Липецкой области нашёл на дороге 90 000 рублей

Но воспользовался удачей зря.

Мировой судья Усманского судебного участка №3 вынес постановление по уголовному делу в отношении местного жителя. Везучего мужчину обвинили в краже.

Как установил суд, подсудимый днём 7 апреля нашёл на обочине дороги одного из посёлков кошелёк. В нем лежали банковская карта и лист бумаги с пин-кодом к счету. Мужчина попросил своего знакомого снять деньги с карты в банкомате. Свою просьбу он объяснил приятелю тем, что не умеет пользоваться банкоматами. Приятель не увидел подвоха и снял с карты 90 000 рублей. Все деньги подсудимый пустил на свои нужды.

Мужчина сознался в преступлении. Следователь обратился к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении мужчине такого наказания, как судебный штраф. Тем более, что подсудимый загладил вред от преступления. Противников такого исхода дела не нашлось.

Суд прекратил уголовное дело и вынес постановлении о назначении мужчине штрафа в 5 000 рублей.
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#удача #кража #банковская карта

Комментарии (6)

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совесть

7 минут назад
Воровство есть воровство, нет разницы на дороге нашел карту и снял с неё деньги или в карман залез. Был бы порядочным гражданином- карту просто оставил бы в банкомате или в сбербанк отнес, а не воровал бы чужое , трудом заработанное.... Приговор слишком мягкий для вора-вор должен сидеть в тюрьме! Примитивизм равен дебилизму.....
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Пр

33 минуты назад
Халява не халявная
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ОМОН

40 минут назад
Я, Ну иди, зайди в маске где банкомат стоит. Через пару минут на земле лежать будешь.
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Мошенник

42 минуты назад
Красота!!! Не попадусь - так все чужие деньги себе присвою. Попадусь - так штраф минимальный и больше ничего. С такими законами только и воровать.....
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Я

43 минуты назад
Вот дурак то мог и в маске бабло снять
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Златослава

51 минуту назад
Вот что значит не в те руки попала карта... Я бы через интернет снять могла да так, что никто бы потом следов не нашёл. Эх... Дураки этим мужики. Эх.. 90 тысяч.. Мне как раз не хватает 60...
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