Житель Липецкой области нашёл на дороге 90 000 рублей

Но воспользовался удачей зря.

Мировой судья Усманского судебного участка №3 вынес постановление по уголовному делу в отношении местного жителя. Везучего мужчину обвинили в краже.



Как установил суд, подсудимый днём 7 апреля нашёл на обочине дороги одного из посёлков кошелёк. В нем лежали банковская карта и лист бумаги с пин-кодом к счету. Мужчина попросил своего знакомого снять деньги с карты в банкомате. Свою просьбу он объяснил приятелю тем, что не умеет пользоваться банкоматами. Приятель не увидел подвоха и снял с карты 90 000 рублей. Все деньги подсудимый пустил на свои нужды.



Мужчина сознался в преступлении. Следователь обратился к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении мужчине такого наказания, как судебный штраф. Тем более, что подсудимый загладил вред от преступления. Противников такого исхода дела не нашлось.



Суд прекратил уголовное дело и вынес постановлении о назначении мужчине штрафа в 5 000 рублей.