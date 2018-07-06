Происшествия

38 минут назад

Заведующая обокрала свой же магазин

380
#растрата #магазин
Заведующая обокрала свой же магазин

Ревизия не нашла товаров на 75 000 рублей.

Мировой судья Усманского судебного участка №1 рассмотрел материалы уголовного дела в отношении уже уволенной заведующей магазина местного предприятия. Женщину обвинили в присвоении товаров.

Как установил суд, женщину в конце марта прошлого года назначили заведующей одного из усманских магазинов. Эта должность не освобождала её от обязанности обслуживать покупателей и работать с кассой. На пост заведующей женщину назначили всего на месяц, и подсудимая не стала терять время. В конце апреля в магазине была ревизия, и она установила недостачу на 75 018 рублей и 44 копейки.

Женщина свою вину признала. Суд вынес обвинительный приговор. Бывшего продавца наказали 80 часами обязательных работ.
380
#растрата #магазин

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