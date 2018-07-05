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35 минут назад

Липецкая вечЁрка: папа-педофил, новая селфи-зона и квартира за 29 млн рублей

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: папа-педофил, новая селфи-зона и квартира за 29 млн рублей

Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 5 июля.

Максимальное внимание липчане сегодня уделили истории о педофилии. Липчанка уверена, что отец ее пятилетней дочери вместе с ее дедом использовали ее для сексуальных утех.

Активно читатели интересовались историей про пропавшего ребенка. Поиски, продолжавшиеся весь вчерашний вечер и всю ночь, закончились сегодня утром: ребенка наши в спящим в подъезде.

Значительное число отзывов собрала новость про новую селфи-зону. «Предлагаю на одном или нескольких въездах в Липецк установить большую и красивую стелу с надписью большими буквами, с яркой подсветкой, возможно интерактивной. Гости и жители Липецка смогут сделать селфи на фоне стелы».

Бурное обсуждение вызвало известие по поводу автохама из внедорожника. Сперва водитель внедорожника «Митсубиси» стоит в крайней левой полосе по направлению от Опытной станции. Уже тогда видно, что автомобилист метит налево. Загорается разрешающий сигнал светофора, и черная иномарка резво, через две сплошные полосы, уходит налево.

Между тем, липчанам в четверг оказалась не безразлична цена одной из самых дорогих квартир в ЦФО. Если раньше пентхаус за 29 миллионов рублей из ЖК «Континент» на улице Балмочных находился на 10 строчке исследования, то теперь он на второй позиции. Дороже липецкой квартиры оказалось только жилье в ЖК «Парк Рублево» в Московской области, стоящее 42 миллиона рублей.
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#обзор #события #вечЁрка
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