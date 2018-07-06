На мэрию Липецка подали в суд из-за 485 рублей

Эта сумма - долг арендатора за теплоснабжение.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск регионального отделения «Квадры» в адрес администрации Липецка. Ресурсоснабжающая организация выставила чиновникам счет за поставку коммунальных ресурсов.



Как указано в документах суд, сумма вопроса — 485 рублей и 75 копеек. Долг вырос за поставку теплоэнергии в марте 2015 года. Было установлено, что этот счет относится к времени аренды муниципального помещения индивидуальным предпринимателем. Заключая договор с мэрией, он должен был оформить отношения и с «Квадрой» на обслуживание помещения на улице Папина, но делать этого не стал. И теперь энергокомпания выставила счет администрации Липецка.



Суд удовлетворил иск и решил взыскать с городской администрации 485 рублей и 75 копеек. Также казне придется расстаться с 2 000 рублей судебной пошлины.