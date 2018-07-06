92% липчан готовы собирать макулатуру

Опрос населения завершен.

Отдел охраны окружающей среды Липецка через «Портал неравнодушных» задавал горожанам вопрос о необходимости создания в региональном центре сети пунктов приема макулатуры. Опрос длился месяц, он уже завершен.



В голосовании приняли участие 135 респондентов. 92.59% выразили намерение участвовать в сборе макулатуры, еще 5.93% отказались от такого предложения. Еще пара пользователей выразила свое мнение в комментариях к сбору мнений. В большинстве пользователи сервиса высказывают одобрение идее и дополняют своими коррективами: установка контейнеров для стекла, организация пунктов приема макулатуры в районе офисов, а также вознаграждение за участие в сборе вторсырья.



Напомним, в Липецке с 2010 года внедряется практика раздельного сбора бумаги. На данный момент на контейнерных площадках 68 организаций и учреждений города установлены контейнеры зеленого цвета с надписью «Для бумаги».