Общество

35 минут назад

92% липчан готовы собирать макулатуру

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#макулатура #опрос
92% липчан готовы собирать макулатуру

Опрос населения завершен.

Отдел охраны окружающей среды Липецка через «Портал неравнодушных» задавал горожанам вопрос о необходимости создания в региональном центре сети пунктов приема макулатуры. Опрос длился месяц, он уже завершен.

В голосовании приняли участие 135 респондентов. 92.59% выразили намерение участвовать в сборе макулатуры, еще 5.93% отказались от такого предложения. Еще пара пользователей выразила свое мнение в комментариях к сбору мнений. В большинстве пользователи сервиса высказывают одобрение идее и дополняют своими коррективами: установка контейнеров для стекла, организация пунктов приема макулатуры в районе офисов, а также вознаграждение за участие в сборе вторсырья.

Напомним, в Липецке с 2010 года внедряется практика раздельного сбора бумаги. На данный момент на контейнерных площадках 68 организаций и учреждений города установлены контейнеры зеленого цвета с надписью «Для бумаги».
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#макулатура #опрос

Комментарии (2)

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Сергей 13

20 минут назад
Какую нафиг макулатуру?Сейчас вся макулатура липчан-это рекламные буклеты из почтовых ящиков.Дебилы,млять...
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Гость

20 минут назад
Собирать-то готовы, только сдавать в округе не куда. Ну не ездить же с макулатурой в москву а?
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